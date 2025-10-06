Mafalda Cardenal, Hey Kid y Iron Savior son las novedades de Escenario Santander para 2026

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mafalda Cardenal (27 de febrero), Hey Kid (6 de febrero) e Iron Savior (6 de marzo) son las tres últimas novedades anunciadas por Escenario Santander para 2026, según ha informado este lunes la sala municipal.

El primero de los tres será el artista español Hey Kid, quien actuará el 6 de marzo de 2026 con una propuesta que fusiona pop, indie y sonidos actuales. La sala lo ha presentado como "un estilo único y letras cargadas de emoción, que le han consolidado como una de las nuevas voces más prometedoras del panorama".

Por su parte, el concierto de la cantautora española Mafalda Cardenal tendrá lugar el 27 de febrero de 2026, donde mostrará "su voz cálida y sus letras llenas de sensibilidad", ha comunicado la productora El Silencio Music. "Se ha convertido en una de las artistas emergentes más destacadas" mediante una propuesta que combina pop, folk y toques alternativos.

Por último, la banda alemana de power metal Iron Savior, liderada por Piet Sielck, tocará en Escenario Santander el 27 de marzo de 2026 como parte de su gira 30 aniversario. El recital resumirá "una trayectoria imparable e himnos que mezclan fuerza, melodía y épica", en una noche "cargada de riffs potentes y energía desbordante".