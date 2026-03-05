Maldita Nerea y París de Noia actuarán en las fiestas de San José de Astillero, que durarán más de 15 días

Presentación de las fiestas de San José 2026 - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Maldita Nerea y la orquesta París de Noia ofrecerán dos de los espectáculos musicales más destacados de las fiestas de San José de Astillero, que se extenderán durante más de quince días con un programa que volverá a combinar actividades culturales, deportivas y sociales dirigidas a todos los públicos.

Una de las novedades de este año es la instalación de una carpa en La Cantábrica que permitirá mantener la programación en el caso de inclemencias meteorológicas. Además, esta edición incorpora también cambios en la ubicación de algunos espacios festivos, motivados por las obras en la calle San José y por la reorganización del recinto con el objetivo de mejorar la seguridad y la logística durante los días de mayor afluencia.

Para ello, el Ayuntamiento ha mantenido diversas reuniones de coordinación en materia de seguridad y emergencias con la Guardia Civil y la Policía Local. También se han habilitado aparcamientos disuasorios, se ha reforzado la logística para los feriantes y se ha facilitado el acceso mediante servicios de transporte lanzadera durante los días de mayor afluencia.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, acompañado por la concejala de Festejos, Ana Cañas, ha presentado este jueves la programación las fiestas patronales, que el año pasado lograron el reconocimiento de Fiestas de Interés Turístico Regional. Un paso que, según ha indicado, "permite proyectar el nombre de Astillero fuera del municipio y atraer visitantes de toda Cantabria".

Así, tras este reconocimiento el Ayuntamiento busca consolidar unos festejos que aspiran a seguir creciendo en participación, y que cada año implican a un mayor número de asociaciones, peñas y entidades del municipio.

La programación musical contará con diferentes actuaciones a lo largo de las fiestas, entre las que destaca el concierto del grupo Maldita Nerea el sábado 21, uno de los principales reclamos de esta edición.

En paralelo, uno de los objetivos de esta edición es apostar por el talento local y reforzar la presencia de artistas, grupos y colectivos del municipio.

El cartel musical incluirá también conciertos y espectáculos como Coverage y The Covertizo, una romería la noche previa al día de San José, el tradicional concierto del pregón con el grupo local La Última y Nos Vamos, un tributo a Extremoduro y Fito & Fitipaldis, y sesiones con DJ K-Style y DJ Cheda.

A estas propuestas se suma la actuación el viernes 20 de la orquesta París de Noia, recientemente reconocida como mejor orquesta gallega.

UN PREGÓN MÁS INCLUSIVO

El pregón de las fiestas estará a cargo del grupo Scout San José 582 del municipio y contará con interpretación en lengua de signos, con el objetivo de facilitar el acceso y la participación de todas las personas.

Además, y como novedad, se celebrarán pequeños pregones en las residencias y centros de día, así como un pregón infantil con la participación de escolares para acercar el inicio de las fiestas a quienes no pueden asistir al acto central de la noche del chupinazo.

Durante el pregón se repartirán también 8.000 pañuelos de las fiestas, diseñados con la imagen del Puente de los Ingleses, recientemente reformado, que se distribuirán entre los asistentes y entre las peñas participantes.

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS

La programación incluirá también un amplio calendario de actividades culturales y deportivas, con competiciones de bolos, ciclismo, regatas, petanca, maratón infantil o carreras de patinetes, además de conferencias navales, presentaciones de libros, exposiciones y representaciones teatrales.

Entre los actos con mayor participación volverá a celebrarse el concurso de ollas ferroviarias, que el pasado año reunió a cerca de 3.000 participantes y que el Ayuntamiento espera superar en esta edición.

También habrá diversas iniciativas de carácter social y solidario, como colaboraciones con la Fundación Racing, actividades impulsadas por el grupo Scout, así como una exposición fotográfica que recaudará fondos para Cáritas.

Además, el alcalde ha anunciado que el libro oficial de las fiestas incluye un recuerdo al industrial Federico Cobo y diversos actos de homenaje y reconocimiento a personas y entidades vinculadas a la vida social y cultural del municipio.

Para las personas mayores, habrá también propuestas como torneos de brisca, bingo, damas, bailes y la elección de los Reyes Eméritos de las fiestas.

Y los niños podrán disfrutar de actividades como la colocación de su nombre en un árbol del Bosque de los Bebés y una gran fiesta infantil. El recinto ferial contará con horarios adaptados, y el tradicional Día del Niño se adelantará al 18 de marzo.

Además, se establecerán franjas horarias sin ruido hasta las 18.00 horas, pensadas especialmente para menores con necesidades especiales.

Por su parte, los jóvenes contarán con actividades específicas como torneos de futbolín, billar y ping pong, espacios para nuevos talentos musicales, sesiones de varios DJs simultáneos y una discoteca 'light'.

Durante el acto, el alcalde ha destacado el trabajo realizado durante los últimos meses por asociaciones, colectivos, voluntarios y miembros del consistorio para sacar adelante la programación. Fernández Soberón