Maliaño congrega a más de 25.000 personas en la noche de San Juan

Actuación Panorama. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Maliaño (Camargo) ha congregado a más de 25.000 personas en la noche de San Juan, en torno a la hoguera y la actuación de la orquesta Panorama.

Así lo ha destacado el alcalde, Diego Movellán, este miércoles en nota de prensa, en la que ha realizado un balance "muy positivo" de las fiestas patronales.

Según ha indicado, durante los últimos días han congregado a "miles de personas" en la programación organizada en el entorno del Parque de Cros, el Parque Lorenzo Cagigas y la Plaza de la Constitución, escenarios centrales de unos festejos que han tenido "un importante efecto dinamizador" para el municipio.

Así, la jornada central de las fiestas alcanzó este martes su momento culminante con la tradicional hoguera de San Juan y la actuación de la orquesta Panorama, una cita que reunió a más de 25.000 personas en el parking de Cros y que convirtió a Maliaño en uno de los "principales focos festivos de Cantabria".

Movellán ha apuntado que esta edición "se ha convertido en la más multitudinaria de las últimas décadas", consolidando el éxito participativo de las fiestas de San Juan, y ha agradecido la implicación de vecinos, peñas, asociaciones y colectivos, así como el "comportamiento ejemplar del público" durante todos los actos programados.

Otro de los hitos de esta edición ha sido el récord de participación de peñistas, con cerca de 2.000 integrantes repartidos en medio centenar de peñas, reflejo de esta "creciente implicación" de la sociedad en unas fiestas que "mantienen un marcado carácter popular", con citas como el concurso de ollas ferroviarias organizado por la Peña Ojáncanos, pregoneros de San Juan.

Ha indicado que, la afluencia de público ha sido "constante" durante los eventos programados. Los conciertos de Bombai, El Arrebato, La Misión y Panorama han congregado a "miles de personas".

Además, el entorno del Parque Lorenzo Cagigas ha contado con una "importante" actividad diaria gracias a la zona de food trucks y a las atracciones de feria del Parque de Cros, que han completado la oferta de ocio y restauración durante estos días y han contribuido a mantener una elevada afluencia de vecinos y visitantes.

Las fiestas de San Juan afrontan hoy su última jornada con la actuación de Nando Agüeros. Tanto las atracciones como la zona de food trucks permanecerán abiertas a lo largo de la tarde, con el fin de seguir disfrutando del ambiente de San Juan hasta su clausura.