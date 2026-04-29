Manfacter gana el Premio EmprendeXXI como la startup con mayor potencial de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La startup Manfacter ha sido reconocida este miércoles como la empresa de base tecnológica más innovadora de Cantabria en la 19ª edición de los Premios EmprendeXXI, una convocatoria de referencia en el ecosistema emprendedor impulsada por CaixaBank, a través de DayOne, y Enisa, con la colaboración del Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN.

Manfacter, ganadora del primer premio del programa de SODERCAN (www.sodercan.es) para la creación y escalado de empresas de base tecnológica, es una plataforma tecnológica especializada en la fabricación de piezas industriales bajo demanda mediante el uso de inteligencia artificial.

La entrega del premio ha tenido lugar en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), en el marco del DayOne Innovation Summit Cantabria, un encuentro que ha reunido a startups, inversores, entidades financieras y agentes del ecosistema emprendedor regional.

Durante el acto, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha subrayado que iniciativas como los Premios EmprendeXXI son "fundamentales para visibilizar talento, generar confianza y conectar proyectos empresariales con financiación y oportunidades de crecimiento", en un contexto económico cada vez más competitivo y exigente.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre el Gobierno de Cantabria, SODERCAN, CaixaBank, a través de DayOne, y Enisa, como ejemplo de cooperación público-privada al servicio del ecosistema emprendedor regional.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha situado el emprendimiento y la innovación en el centro de su política económica, con una estrategia estructurada y orientada a resultados.

Entre los avances logrados, ha señalado el incremento de la inversión pública en I+D+i, la mejora de la posición de Cantabria en los programas y rankings de innovación, así como el crecimiento del número de empresas y del empleo en sectores tecnológicos. Asimismo, ha recalcado la importancia de crear un entorno favorable para emprender, simplificando los procedimientos administrativos y ofreciendo acompañamiento desde las primeras fases de los proyectos empresariales.

En este ámbito, ha destacado el papel de SODERCAN como eje vertebrador del apoyo al emprendimiento en Cantabria, a través de programas que abarcan desde la puesta en marcha de nuevas empresas hasta su crecimiento y escalado. En este sentido, ha recordado iniciativas como las ayudas EMPRECAN Plus; el programa EBTs, orientado a impulsar empresas de base tecnológica con capacidad de escalar; o el programa Xtela, que facilita la conexión entre startups y empresas tractoras para la validación de soluciones en entornos reales.

Todo ello se complementa con herramientas como el portal Start In Cantabria y acciones como el apoyo del Gobierno regional para posicionar a las startups cántabras en mercados internacionales.

FINALISTAS

El acto ha servido también para poner en valor el talento emprendedor de la región, representado en esta edición por las startups finalistas Envisad, Laproa Biotech, Manfacter, Panssari y Phytobatea, seleccionadas entre un total de 13 candidaturas presentadas.

"Cantabria quiere ser un lugar donde emprender no sea una opción difícil, sino una oportunidad real; donde una buena idea encuentre financiación, acompañamiento, mercado y talento para crecer", ha señalado el consejero, que ha felicitado a todas las startups participantes porque "estáis construyendo futuro".

Tanto Arasti como la consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, y Emilio Cuadrado, director comercial de Asturias y Cantabria de CaixaBank, han destacado el alto nivel de los proyectos presentados y han agradecido el trabajo del jurado que lo ha tenido "muy complicado".

Envisad es una empresa de base tecnológica especializada en monitorización ambiental e inspección submarina. Desarrolla plataformas flotantes, terrestres y sumergidas, así como vehículos submarinos y soluciones de análisis de datos apoyadas en inteligencia artificial. Su tecnología permite obtener información clave para la gestión sostenible de ecosistemas acuáticos, colaborando con organismos científicos y administraciones públicas en proyectos de alto impacto ambiental.

Laproa Biotech opera en el ámbito de la biotecnología marina aplicada a la acuicultura y el almacenamiento de marisco vivo. La compañía ha desarrollado sistemas RAS (sistemas de recirculación acuícola) de circuito cerrado que combinan filtración biológica patentada e inteligencia artificial, reduciendo drásticamente la mortalidad y mejorando la sostenibilidad del proceso. Su propuesta busca transformar la cadena de valor del marisco con soluciones eficientes, respetuosas con el bienestar animal y alineadas con la economía azul.

Panssari desarrolla soluciones de seguridad inteligente para infraestructuras críticas, especialmente en entornos portuarios. Su plataforma integra inteligencia artificial, visión artificial, geolocalización y machine learning para detectar y predecir intrusiones en tiempo real. La empresa cántabra se ha posicionado como un actor relevante en el ámbito de la seguridad avanzada, con aplicaciones en puertos, energía y grandes instalaciones estratégicas.

Phytobatea es una empresa innovadora dedicada a la depuración natural de aguas mediante plataformas vegetales flotantes. Su tecnología, desarrollada y patentada, replica procesos biológicos para mejorar la calidad del agua sin consumo energético ni productos químicos. La compañía se presenta como una alternativa sostenible a los sistemas tradicionales de depuración, con aplicaciones en entornos urbanos, industriales y naturales.

Los Premios EmprendeXXI están dirigidos a empresas innovadoras de base tecnológica con sede en España y Portugal y menos de tres años de trayectoria, y constituyen una de las iniciativas más consolidadas para el impulso del emprendimiento innovador a nivel nacional.

La empresa ganadora de la fase regional recibe una dotación económica de 6.000 euros, formación internacional especializada y acciones de acompañamiento y visibilidad. Las startups ganadoras en las últimas ediciones han sido Optimun Grade Response (OGR) el año pasado, Uktena en 2024, Banbu Cosmética en 2023, Airway Shield en 2022 y Regfilter en 2021.