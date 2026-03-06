La manifestación del 8M guardará un minuto de silencio por las víctimas de El Bocal y exigirá responsabilidades

La Comisión 8M llama a enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha y "salir victoriosos" - UGT

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8 de Marzo en Cantabria ha anunciado este viernes que en la manifestación de este domingo convocada en Santander por el Día Internacional de la Mujer se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente de El Bocal y para exigir responsabilidades por una tragedia "que nunca debió ocurrir", y que se ha cobrado la vida de seis jóvenes mientras otra continúa hospitalizada.

Por otra parte, la comisión ha llamado al movimiento feminista a enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha y "salir victoriosos, porque creemos que la humanidad necesita de la igualdad entre mujeres y hombres", en el marco de los preparativos del Día Internacional de las Mujeres.

Así lo han manifestado este viernes en rueda de prensa las portavoces de la Comisión, Charo Quintana, Ana Bolado, Obdulia Peredo, en la que han invitado a participar en la manifestación de este domingo que partirá a las 12 horas de la rotonda de Puertochico con destino al Ayuntamiento de Santander.

Las portavoces han apostado por la igualdad porque "una democracia real no se puede construir sin una igualdad efectiva entre mujeres y hombres y porque creemos que el valor de la igualdad es un valor ético indiscutible sobre el que existe un amplísimo consenso".

Además, la Comisión 8M Cantabria, integrada por 17 organizaciones feministas, ha mostrado su preocupación ante la "persistente ola de violencia contra las mujeres a nivel global y estatal" por la "creciente sensación de que los avances en igualdad pueden retroceder si determinadas corrientes negacionistas o antifeministas siguen ganando espacio".

Sobre el contexto internacional en Irán, el "ilegal" ataque de EEUU e Israel y el "genocidio" en Gaza, se sienten "escandalizadas" porque personas "que nos ignoran o nos insultan están muy preocupadas porque estamos clamando por la paz en lugares donde las mujeres no tienen derechos".

En el apartado nacional, han lamentado especialmente la violencia vicaria, en un 2026 que ha comenzado con el asesinato de diez mujeres a manos de sus parejas o exparejas y de dos menores de 12 y 10 años a manos de sus padres; así como el "goteo constante" de agresiones sexuales y acoso sexual y laboral contra mujeres por parte de "todo tipo de hombres: personajes públicos, políticos relevantes, responsables policiales y menores que violan en manada para luego difundir el video de su hazaña".

En este sentido, sus portavoces han indicado que el feminismo "sigue siendo necesario porque los derechos no están garantizados para siempre, porque aún hay desigualdades, violencias y brechas que cerrar y porque juntas somos más fuertes".

Por todo ello, convocado por la Comisión 8M, las Asambleas Feministas Abiertas y el grupo feminista musical Percumozas, el movimiento feminista recorrerá este domingo la capital cántabra en defensa de la "igualdad, justicia y dignidad".

PROGRAMACIÓN

Por otra parte, la programación del 8M incluye la exposición fotográfica 'Rebeladas las horas invisibles', organizada por la Asociación Consuelo Berges, y que se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas en el Ayuntamiento de Astillero.

Asimismo, este sábado, 7 de marzo, a las 12.00 horas, se inaugurará la muestra 'Sus labores. El arte de las mujeres nunca reconocido', abierta hasta el 25 de abril de 17.00 a 21.00 horas en el espacio cultural del Gran Casino de Santander. En ella, participan 15 mujeres artistas que proponen repensar el concepto de arte y visibilizar prácticas calificadas de artes menores "e históricamente relegadas por su vinculación con lo doméstico y lo femenino".

En este contexto, se celebrarán talleres de ganchillo los días 20 y 27 de marzo. La clausura de la exposición tendrá lugar el 25 de abril, a las 12.00 horas, con la conferencia 'Sus labores, tradiciones artísticas de mujeres fuera del canon', a cargo de la historiadora del arte Marta Mantecón.

El 12 de marzo se proyectará el documental 'LI CHAM Morí para renacer', un acto organizado por la Coordinadora Cántabra de ONG para el Desarrollo, a las 20.00 horas en la Filmoteca de Cantabria. La cita muestra la lucha de tres mujeres tsotsiles (mayas), Margarita, Juana y Faustina, de diferentes generaciones en contra de la violencia de genero arraigada dentro de su comunidad.

AÑO DE REIVINDICACIONES SANITARIAS

Por otra parte, con motivo del 8M se pondrá en marcha la campaña anual 'Salud sin brechas: Mujeres, ciencia y salud pública', destinada a visibilizar las desigualdades que afectan a la salud de las mujeres. Denunciará el sesgo de género en la atención sanitaria, la investigación biomédica y el diseño de tecnologías médicas.

Servirá para señalar desde lo más íntimo, el dolor pélvico y la salud mental, hasta lo más visible, la medicina estética, pasando por la sexualidad y la reproducción, la atención a la enfermedad, el rendimiento deportivo, la investigación, la formación de los y las profesionales y la tecnología sanitaria.

La Comisión 8M cree que la medicina trata a las mujeres como "variantes imperfectas del modelo masculino, lo que repercute en diagnósticos erróneos, infravaloración del dolor crónico femenino, sobremedicalización del malestar y escasa consideración de la violencia como determinante de salud".

Entre sus reivindicaciones destacan la inclusión de mujeres en ensayos clínicos; el abordaje del dolor crónico femenino y no considerarlo psicológico; la no medicalización del malestar de las mujeres y la prescripción de excesivos psicofármacos "que enmascaran los problemas sociales y de sobrecarga laboral y doméstica"; y el diagnóstico precoz del maltrato en las consultas sanitarias, entre otras.