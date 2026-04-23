Manuel y María Carmen siguen siendo los nombres más frecuentes en Cantabria

Archivo - Gente en Santander - EUROPA PRESS/JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los nombres más frecuentes en Cantabria fueron un año más Manuel y María Carmen, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado este jueves, con datos a 1 de enero de 2025.

Entre los hombres, además de Manuel, los nombres más frecuentes en la comunidad autónoma, en orden, son José Luis, David, Javier, Pablo, José Antonio, José Manuel, Daniel, Jesús y Ángel.

Por su parte, entre las mujeres, siguen a María Carmen, María, María Pilar, María Ángeles, María Teresa, Lucía, Laura, Ana María, Sara y Cristina.

Mientras, los apellidos más frecuentes en Cantabria son García, González, Gutiérrez, Gómez, Pérez, Ruiz, Martínez, López, Rodríguez y Sánchez.