La marcha cicloturista La Cantabrona reunirá a cerca de 1.500 ciclistas este sábado

Archivo - Participantes en La Cantabrona en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo

POLANCO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Polanco celebrará este sábado, 9 de mayo, la décima edición de la marcha cicloturista La Cantabrona, una cita incluida en el calendario de la Real Federación Española de Ciclismo, que reunirá a cerca de 1.500 participantes.

La Cantabrona, con salida y llegada en la localidad de Polanco, volverá a contar con dos versiones. La primera, con un recorrido más largo, consta de 170 kilómetros con 3.060 metros de desnivel positivo, que discurre por alguno de los parajes más bonitos y menos transitados de la comunidad autónoma, pero más representativos del panorama ciclista de Cantabria. La segunda versión es de 110 kilómetros.

En conjunto, la organización espera reunir este sábado cicloturistas llegados de toda España para celebrar el décimo aniversario de una prueba que apuesta por recorridos diseñados para ofrecer un desafío exigente y atractivo para ciclistas de distintos niveles. Además, cerca del 70% de los participantes son deportistas de fuera de Cantabria.

Durante la presentación de la prueba, la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha destacado el logro que supone alcanzar diez ediciones de una prueba como La Cantabrona, al tiempo que ha subrayado que este evento convierte a Polanco en un "escaparate deportivo de primer nivel" y en un punto de encuentro para el ciclismo.

También ha valorado la importancia de la prueba como promoción del municipio al congregar en Polanco durante un fin de semana a miles de personas, con la consiguiente repercusión económica en los sectores de la hostelería y los alojamientos turísticos.

Por su parte, el responsable de la organización, Guillermo Pedrajo, ha señalado que esta edición mantiene la esencia de la prueba, pero incorpora un componente simbólico especial por tratarse de la décima edición, con recorridos que vuelven a poner a prueba la resistencia y la capacidad de superación de los ciclistas.

Además, la prueba larga ha modificado su recorrido tradicional que ascendía el puerto de Lunada para hacerlo por Estacas de Trueba para añadir un atractivo más a la marcha.

Por su parte, la directora General de Deportes del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz, ha destacado la alta participación de ciclistas en esta edición de La Cantabrona, en especial en un momento en que se organizan gran cantidad de pruebas por todo el país, además de resaltar la importancia económica que tiene para Polanco y la comarca este tipo de eventos que sirven para atraer visitantes a la región.

DOS RECORRIDOS PARA UN DESAFÍO DEPORTIVO

La Cantabrona volverá a ofrecer dos modalidades diferenciadas. Por un lado, el Gran Fondo, con un recorrido aproximado de 170 kilómetros, que incluye tres puertos emblemáticos del ciclismo cántabro: la subida a La Braguía, Estacas de Trueba, considerado el punto clave por su dureza y longitud, y el ascenso a Alisas.

Por otro lado, el Medio Fondo, con una distancia de 110 kilómetros y un desnivel acumulado de alrededor de 1.520 metros, tendrá en El Caracol su principal dificultad.

Ambas opciones permiten adaptar la experiencia a diferentes perfiles de ciclistas, desde aquellos que buscan completar un gran reto deportivo hasta quienes optan por una distancia más asequible sin renunciar a la exigencia.

ACTIVIDADES PARALELAS LA TARDE DEL VIERNES

Aunque la prueba es el sábado, como es tradicional la jornada anterior, la del viernes, se celebrará de 16.00 a 20.30 horas, en el pabellón polideportivo de Polanco, la denominada Feria del Corredor con la presencia de las marcas colaboradoras de la carrera. También se entregarán los dorsales, se realizarán inscripciones presenciales para los corredores federados y una reunión informativa entre participantes y dirección de carrera para aclarar cualquier duda sobre la misma.