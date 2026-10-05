Marcos López Hoyos deja la dirección científica del IDIVAL

Archivo - El director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, y el director del IDIVAL, Marcos López Hoyos - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) inicia una nueva etapa organizativa tras la decisión de su director científico, Marcos López Hoyos, de dejar la Dirección Científica del Instituto para facilitar "un relevo ordenado y planificado" al frente de la institución.

Según ha informado este lunes el Gobierno de Cantabria, la decisión, tomada a petición propia y tras una reflexión personal compartida desde hace tiempo, responde al objetivo de favorecer el desarrollo futuro de una organización que se ha consolidado como uno de los principales referentes de la investigación e innovación sanitaria en España.

Tras varios años al frente de la Dirección Científica, López Hoyos "deja el cargo con la satisfacción de haber contribuido, junto a toda la comunidad investigadora y profesional de IDIVAL, a fortalecer un proyecto que hoy cuenta con una mayor capacidad científica, una creciente proyección nacional e internacional y una sólida cultura de colaboración y excelencia", ha destacado el Ejecutivo, que no ha revelado quién ocupará ahora el cargo.

Durante este periodo, IDIVAL ha experimentado una profunda transformación, reforzando sus estructuras de investigación, ampliando sus capacidades científicas y tecnológicas, impulsando la captación de talento y consolidando una actividad investigadora cada vez más competitiva y orientada a mejorar la salud de la ciudadanía.

Por su parte, López Hoyos ha agradecido el apoyo recibido por parte de investigadores, profesionales sanitarios, personal técnico y de gestión, colaboradores e instituciones que han contribuido al crecimiento del Instituto durante estos años.

"Los logros alcanzados pertenecen a toda la comunidad de IDIVAL y ha sido un privilegio representar a un equipo de enorme talento y compromiso que ha hecho posible el posicionamiento actual del Instituto", ha señalado.

CONTINUIDAD EN LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El relevo en la Dirección Científica no supone una desvinculación de IDIVAL dado que López Hoyos continuará desarrollando su labor como investigador y asumirá la coordinación del área de Producción Científica, desde donde trabajará para seguir fortaleciendo la calidad, la visibilidad y el impacto de la actividad investigadora del Instituto.

Asimismo, seguirá participando en el impulso estratégico del futuro Parque de Innovación en Salud, una iniciativa llamada a situar a Cantabria entre los principales polos de innovación biomédica del país y en cuyo desarrollo colaborará desde el Consejo Asesor del proyecto.

Desde IDIVAL afrontan esta transición "con plena confianza en el futuro de la institución y en su capacidad para seguir creciendo en ámbitos estratégicos como la innovación en salud, la transferencia del conocimiento y la atracción de talento investigador", según el Gobierno.

El Instituto inicia así una nueva etapa sobre "una base sólida, fruto del trabajo realizado durante los últimos años, y con el objetivo de seguir impulsando una investigación biomédica de excelencia al servicio de la sociedad".

"Mi compromiso con IDIVAL, con la investigación biomédica y con la mejora de la salud de los ciudadanos permanece intacto" y "seguiré trabajando con la misma ilusión para contribuir al futuro de un proyecto que considero una parte fundamental de mi trayectoria profesional y personal", ha afirmado López Hoyos.

El IDIVAL es el organismo responsable de impulsar, coordinar y promover la investigación e innovación biosanitaria en Cantabria, facilitando la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica y contribuyendo a mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.