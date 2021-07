Margarita del Val advierte de brotes "silenciosos" y urge investigar las secuelas en jóvenes

La viróloga ve "difícil" que se impongan variantes "más graves"

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viróloga e investigadora científica Margarita del Val ha advertido que se van a producir "muchos" brotes de casos Covid que van a ser "silenciosos totales" y "difíciles" de detectar, y ha urgido investigar las secuelas del virus entre los jóvenes.

"Va a ser mucho más difícil detectar los brotes, nos va a dar sorpresas peores en el sentido de que va a haber una subida de casos que de repente se nos va a ir de las manos probablemente", ha trasladado este jueves en rueda de prensa Del Val, que participa esta semana en la 'Escuela de Inmunología en tiempos de pandemia' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Según ha explicado, en la actualidad los grupos de riesgo a los que hay que seguir protegiendo son más jóvenes, pero ha subrayado que sigue siendo una parte de la población "muy grande" porque "todavía casi la mitad de la población no tiene inmunidad".

A su juicio, lo que "hace falta" ahora conocer cuáles son las secuelas que tienen las personas más jóvenes, cuánto duran, cómo de graves son, cómo de intensas, si imposibilitan o no la vida diaria y qué riesgo tienen para que avance "lo más rápidamente" la vacunación, el conocimiento y que la sociedad se siga protegiendo del virus.

Así, ha apuntado que no se espera un aumento de la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), pero sí un aumento de casos como un indicador "relativamente malo".

En este sentido, ha advertido que se van a producir "muchos" brotes, que van a ser "silenciosos totales", como los que hay en residencias de ancianos, que si no les hacen una prueba PCR de rutina "no se enteran". También ha recordado que los vacunados de mediana edad también se pueden infectar y contagiar; y hay jóvenes asintomáticos.

Del Val ha detallado que ahora "es muy difícil" encontrar cómo seguir la virus y no transmitir "el mismo miedo", como el que tenían los ciudadanos desde febrero y hasta ahora que han estado "aguantando" a que avance la vacunación por miedo a contagiar a sus familiares.

"Ahora es otro miedo distinto, no queremos tener una generación de jóvenes con unas secuelas, que estamos intuyendo por casos individuales pero que no sabemos lo generales que son y tenemos que conocer con certeza la situación sin meter un miedo innecesario, y eso es muy difícil", ha señalado.

La viróloga ha afirmado que "todavía estamos en pandemia" y hay situaciones "bastante graves" que pueden ocurrir, como una juventud que se encuentre con problemas de concentración, que no se sabe si va a ocurrir o no. "Esos interrogantes los necesitamos resolver y es urgente".

En concreto, ha apuntado que un componente que "dificulta" esta investigación es que hay "muchísimos" síntomas que se asocian son secuelas del Covid que son "muy normales", como tener cardenales, y en otros "más graves", como los trombos, se desconoce cuánta gente es más propensa a padecerlo; y otro de los problemas es los síntomas que "se pueden agravar" por el estado psicológico.

Del Val ha reconocido que el único estudio concreto que conoce al respecto "asusta". Se trata de un estudio que se hizo en la primera ola en Noruega sobre toda la población de 15 a 30 años que se infectó sin necesitar hospitalización, que señala que el 10 por ciento tiene problemas de concentración y de memoria, lo que les inhabilitaría para su vida profesional, estudiar y, quizás, conducir; y una cuarta parte tiene pérdida de olfato y de gusto.

En cuanto a las variantes, ha indicado que "no parece" que haya "más gravedad". De hecho, ha indicado que "el virus que se acaba imponiendo más es aquella variante que se ha generado al azar y la que más se impone es aquella que mejor se transmite, que es la que causa menos síntomas porque te permite moverte más".

Así, ha avanzado que "es difícil que evolucione y que se imponga con una circulación libre algo que vaya a ser más grave y no se ha observado tampoco".

Finalmente, ha asegurado que las vacunas son "la solución" a las infecciones, cree que "hemos tenido suerte" en la rapidez por encontrarlas, pero ha advertido que en futuras epidemias "no tiene por qué ser tan fácil".

MEDALLA DE LA UIMP A LOS VALORES SOCIALES

La UIMP entrega esta tarde la Medalla a los Valores Sociales a la científica Margatita del Val, cuyo labor de divulgación ha sido "muy útil" a todos los españoles durante este último año y medio de pandemia.

La viróloga ha manifestado que es un reconocimiento "muy especial" y ha destacado que es "muy importante" que los científicos compartan con la sociedad lo que saben para ayudar a entenderlo a aquellos que no son especialistas, lo que, a su juicio, "da tranquilidad".

"Hay científicos que hemos sido más cara visible que otros, pero en realidad todo esto es una tarea muy silenciosa de base de muchos científicos a lo largo de muchos años y que ahora ha cristalizado en poder entender mejor la pandemia, poder entender mejor al enemigo, que es el virus, y lograr explicarlo y lograr entenderlo", ha subrayado.

Así, ha abogado por que en el futuro los científicos comuniquen cualquier tema para estar informados y tomar "mejores" decisiones como personas y como sociedad. "Es algo especial que nos ha traído la pandemia claramente para mí", ha sentenciado Del Val, para quien a partir de ahora la sociedad va a pedir cada vez más conocimiento a los expertos.

En este sentido, ha apostillado que "todavía la investigación en España no se está apoyando más en presupuestos, no hay más inversión, no hay más estabilidad, no hay más flexibilidad en la gestión". "Seguimos en un estado muy precario", ha criticado.

A su juicio la calidad de la ciencia es "muy buena" en España, pero "hace falta regarla para que florezca" y "no se está haciendo", cuando debería hacerse en todos los ámbitos y de forma estable.

Margarita del Val Latorre es jefa del laboratorio de inmunología viral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) y coordinadora de la Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC en Salud Global.