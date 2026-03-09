María Ángeles Ruiz-Tagle y la Asociación de Mujeres TEDA recogen el VIII Premio a la Igualdad de la UC. - UC

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Consuelo Berges, María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, e Isabel Fernández Díez, como representante de la Asociación de Mujeres TEDA, han recogido este lunes el VIII Premio a la Igualdad 'Teresa Rodrigo Anoro' de la Universidad de Cantabria (UC).

En esta edición, la Comisión Transversal de Igualdad, "ante la cantidad y calidad de las propuestas recibidas", ha decidido por consenso, conceder dos premios, uno a una candidatura individual y otro a una colectiva, ha indicado la UC en nota de prensa.

De María Ángeles Ruiz-Tagle, la Comisión Transversal de Igualdad ha destacado su trayectoria profesional y personal, "llena de compromiso a favor de las mujeres", y ser una persona "luchadora y activista", siendo la fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 'Consuelo Berges', cuya labor de acompañamiento y lucha contra la violencia de género ha sido "fundamental" para las mujeres cántabras, e integrante de la Comisión 8M Cantabria.

Por su parte, el jurado ha puesto en valor de la Asociación de Mujeres TEDA "su impulso a las mujeres en el ámbito rural, un medio caracterizado por ofrecer menos oportunidades para las féminas". Ruiz-Tagle ha recogido el galardón "en el nombre de todas las mujeres".

La activista María Ángeles Ruiz-Tagle, 'Sande', ha recogido el galardón "en el nombre de todas las mujeres" y ha dedicado palabras de elogio para la investigadora Teresa Rodrigo Anoro, así como para su "maestra en el feminismo", Ana María Pérez del Campo, y para todas las compañeras de la Comisión 8 de Marzo y del resto de organizaciones en las que ha trabajado por el feminismo.

"Aunque es verdad que hemos conseguido muchas cosas las mujeres, avanzar no es el final del proyecto, sino seguir creando alianzas sin callarnos y sin rendirnos porque el discurso del patriarcado es muy hipócrita, acepta la igualdad entre mujeres y hombres, pero luego, en la práctica, nos ponen los obstáculos por delante para el desarrollo de las políticas y las leyes", ha manifestado Ruiz-Tagle.

Por su parte, Fernández ha dedicado este premio a todas las mujeres del medio rural, ya que "representa el compromiso con el conocimiento, con la excelencia y con la apertura de caminos en espacios donde las mujeres históricamente han tenido que demostrar el doble".

"Si algo hemos aprendido en estos años es que la igualdad no se impone: se cultiva. Se cultiva en cada encuentro, en cada red que se teje, en cada mujer que descubre que no está sola. Porque cuando las mujeres sostienen juntas la vida, no solo resisten: transforman el territorio", ha defendido.

Mientras que la rectora de la UC, Conchi López, ha destacado que este reconocimiento tiene "un significado muy especial para la UC", que lleva el nombre de una investigadora "excepcional", Teresa Rodrigo, que falleció en 2020.

"Una mujer que simboliza el talento, la excelencia científica y la defensa activa de la igualdad en el ámbito académico. Con este premio queremos mantener vivo ese legado y, al mismo tiempo, reconocer a quienes hoy continúan trabajando por una sociedad más igualitaria", ha indicado.

Además, ha manifestado que "aún existen brechas y desigualdades que debemos seguir combatiendo". En este sentido, López ha indicado que las universidades tienen "una responsabilidad especial" en este ámbito.

"Somos espacios de generación de conocimiento, de formación de nuevas generaciones y de reflexión crítica sobre la sociedad. Por eso debemos seguir trabajando para que nuestras instituciones sean espacios plenamente igualitarios, donde el talento de las mujeres pueda desarrollarse sin barreras y donde la igualdad de oportunidades sea una realidad efectiva", ha reivindicado.

TRAYECTORIAS

María Ángeles Ruiz-Tagle Morales estudió Medicina en Sevilla, su ciudad natal, cuando muy pocas mujeres cursaban esta carrera, a la vez que luchaba por la consecución de las libertades democráticas.

El mismo año de su licenciatura, 1969, llegó a Cantabria para trabajar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se convirtió en pionera en el campo de la hematología y hemoterapia, y desarrolló su trabajo profesional hasta su jubilación en 2007.

A lo largo de su vida ha estado vinculada a diferentes ámbitos sociales y políticos, siempre con enfoque feminista. En 1995 constituyó la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 'Consuelo Berges', que preside desde entonces. Su objetivo es luchar por los derechos fundamentales de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Además, formó parte de la Asamblea Constituyente del Lobby Europeo de Mujeres (LEF) en 1990, organización que integra a 3.500 ONGs de Mujeres del ámbito europeo comunitario, formando parte de su Consejo de Administración hasta 1995.

También fue fundadora de CELEM (Coordinadora Española para el LOBBY Europeo de Mujeres) desde su constitución y presidenta desde el año 1993 hasta el año 2004.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Teda, creada en noviembre de 2018, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja de forma continua por la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con especial atención a las mujeres del medio rural de Cantabria, fomentando el empoderamiento, la participación activa, la inclusión social y la prevención de la violencia de género, con el objetivo de generar oportunidades, fortalecer la participación social y mejorar la calidad de vida de las mujeres, impulsando su autonomía personal, social y económica.

La zona de actuación de la entidad es, principalmente, el sur de Cantabria, desarrollando una programación estable de acciones orientadas a la igualdad, entre los que se encuentran proyectos como 'Atalaya' (mejora autoestima y bienestar físico y social), 'Escolta' (estimulación cognitiva y participación social), 'Jóvenes Rurales en Acción' (desarrollo personal y comunitario), 'Valnera' (educación en igualdad, desmontaje de estereotipos), 'Cambera' (prevención acoso y discurso de odio), 'Ijana' (abordar y prevenir el maltrato entre iguales en el entorno escolar), Servicio de orientación a mujeres maltratadas (apoyo individualizado) y el Proyecto de Cuidados y Sensibilización (los cuidados en Campoo los Valles).

El acto se ha celebrado en la Sala Juan Jordá y entre los asistentes figuraban el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el comandante Naval de Santander, Jorge Hernández; el subinspector de la Jefatura Superior de la Policía de Cantabria, Juan Antonio López; así como representantes del equipo de Gobierno de la UC, de la comunidad universitaria y de organizaciones feministas de la región.