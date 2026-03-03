María Ángeles Ruiz-Tagle y la Asociación de Mujeres Teda, VIII Premio a la Igualdad de la UC

Cartel de actividades de la UC por el 8M - UC

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Consuelo Berges, María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, y la Asociación de Mujeres Teda son las ganadoras del VIII Premio a la Igualdad 'Teresa Rodrigo Anoro' de la Universidad de Cantabria (UC).

La vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz, ha explicado que la Comisión Transversal de Igualdad, "ante la cantidad y calidad de las propuestas recibidas" decidió por consenso, conceder dos premios, uno a una candidatura individual y otro a una colectiva.

De María Ángeles Ruiz-Tagle, la Comisión Transversal de Igualdad ha destacado una trayectoria profesional y personal "llena de compromiso" a favor de las mujeres. Luchadora y activista, ha sido la fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 'Consuelo Bergés', cuya labor de acompañamiento y lucha contra la violencia de género "ha sido fundamental para las mujeres cántabras". También es "integrante esencial" de la Comisión 8M Cantabria.

Por su parte, de la Asociación de Mujeres Teda, se ha puesto en valor "su impulso a las mujeres en el ámbito rural, un medio caracterizado por ofrecer menos oportunidades para las féminas".

María Ángeles Ruiz-Tagle Morales estudió Medicina en Sevilla, su ciudad natal, cuando muy pocas mujeres cursaban esta carrera, a la vez que luchaba por las libertades democráticas. El mismo año de su licenciatura (1969) llegó a Cantabria para trabajar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se convirtió en pionera en el campo de la hematología y hemoterapia y donde desarrolló su trabajo profesional hasta su jubilación en 2007.

A lo largo de su vida ha estado vinculada a diferentes ámbitos sociales y políticos, siempre con enfoque feminista.

En 1995 constituyó la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 'Consuelo Berges', que preside desde entonces. Su objetivo es luchar por los derechos fundamentales de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Además, formó parte de la Asamblea Constituyente del Lobby Europeo de Mujeres (LEF) en 1990, organización que integra a 3.500 ONG de Mujeres del ámbito europeo comunitario. También fue fundadora de CELEM (Coordinadora Española para el LOBBY Europeo de Mujeres) y presidenta desde 1993 hasta 2004.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Teda, creada en noviembre de 2018, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja de forma continuada por la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con especial atención a las mujeres del medio rural de Cantabria, principalmente del sur de la región.

Fomenta el empoderamiento, la participación activa, la inclusión social y la prevención de la violencia de género, con el objetivo de generar oportunidades, fortalecer la participación social y mejorar la calidad de vida de las mujeres, impulsando su autonomía personal, social y económica.

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 9 de marzo, a las 12.00 horas, en la Sala Rector Jordá.

PROGRAMACIÓN POR EL 8M

El Área de Igualdad y Responsabilidad Social también ha programado, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres (el 8 de marzo), la lectura del Manifiesto de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, que tendrá lugar el viernes 6 de marzo en la Plaza de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos.

Además, se desarrollará una 'Mesa de diálogo: 30 años después de Beijing: avances y retos desde una mirada intergeneracional', el 18 de marzo a las 19.00 horas, en el Ateneo de Santander, en la que participarán la catedrática de Sociología y exdirectora del Instituto de las Mujeres, Marina Subirats Martori, la investigadora posdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Deusto, Lorea Romero, y la periodista Pilar Palazuelos, como moderadora.

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) en colaboración con la Escuela de Doctorado de la UC (EDUC) se ha organizado el encuentro 'Superinvestigadoras a Contrarreloj', en el que varias investigadoras contarán su tesis doctoral en 10 minutos: Miriam Cobo, Judith Sainz-Pardo, Cristina Campos, Sara Moro y María Lanza. El evento se ha celebrado este martes, a las 10.00 horas, en la Sala Multimedia de la Escuela de Doctorado.

Además, el Archivo Unican tiene en abierto la exposición virtual 'Mujeres empresarias con nombre y apellidos', con los epígrafes Irene Toca, Luisa López Ruiz, Matilde Gutiérrez Ortiz, María Pérez del Molino Herrera, Carmen Diestro Gener y Catálogo de mujeres empresarias.

Por parte del Área de Aulas de Extensión Universitaria, Campus Cultural ha convocado seis conferencias, una charla y la proyección de la película 'Trece rosas'.