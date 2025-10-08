El market place de Santander 'El Mercaderío' suma más de 300 comercios y 5.000 productos a la venta - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El Mercaderío', el market place de Santander cuyo objetivo principal es impulsar la digitalización del comercio local, suma ya más de 300 comercios adheridos y más de 5.000 productos subidos a la plataforma.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, durante una visita a la oficina de El Mercaderio del Mercado de Puertochico en la que se ha reunido con los responsables del programa, y dos comercios. Iván Delgado de Pinturas Dispival, y Laura Tirilonte, de Cosméticos Mikkum, han sido los comercios con quienes ha charlado sobre la plataforma, que definen como un gran proyecto online y una herramienta para generar cultura entre el sector, ha informado el Ayuntamiento.

Durante la reunión, en la que también ha participado el concejal del área, Álvaro Lavín, Igual ha puesto en valor esta iniciativa que nació en 2021 con el objetivo de que los comerciantes locales incrementaran sus ventas, recibieran apoyo formativo y asesoramiento en materia digital de forma gratuita.

La regidora ha felicitado a los comerciantes por su implicación en esta iniciativa --que cuenta con la colaboración del Banco Santander y la Cámara de Comercio-- para impulsar la digitalización del comercio local y mejorar su competitividad a través de un ecosistema digital local donde se aúnan los nuevos hábitos de consumo y permite la dinamización de los establecimientos.

Según Igual, El Mercaderío se ha convertido "en una herramienta estratégica de comunicación, aprendizaje y promoción comercial" para más de 300 comercios de la ciudad de Santander, quienes, gracias a una labor de asesoramiento y acompañamiento estratégico profesional constante, ponen a disposición de los 6.811 clientes registrados en la plataforma un catálogo de producto especializado para la venta Online de más de 17.900 referencias.

"Con más de 290.485 visitas y 507.367 páginas visitadas, El Mercaderío se ha posicionado como un escaparate virtual para comercios, productos, noticias y eventos culturales de la ciudad de Santander", ha destacado.

La regidora ha hecho hincapié en que 'El Mercaderio' "es mucho más que un market place: es un proyecto global para generar cultura digital en el comercio local de la ciudad" y que la idea es seguir sumando más negocios locales, que cobran el 100% del importe de la venta sin comisiones.

Las personas interesadas en acceder a esta plataforma lo pueden hacer a través de la web www.elmercaderio.es ; enviando un email a comercios@elmercaderio.es; a través del teléfono 942 03 00 94; o escribiendo un WhatsApp al 694 40 55 85.