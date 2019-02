Martín inaugura el albergue de Cabañes y anuncia la creación de otro en Lebeña

Publicado 06/02/2019 10:39:41 CET

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha inaugurado el albergue de peregrinos de Cabañes y ha anunciado la creación de otro en Lebeña para potenciar el Camino Lebaniego.

El Gobierno de Cantabria ha invertido 50.000 euros en la rehabilitación del alojamiento de Cabañes por iniciativa de su junta vecinal.

Las obras más importantes se han llevado a cabo en la cubierta y se han acompañado de diversas obras de reparación y mantenimiento en las dos plantas del edificio, una planta de acceso a la altura de la calle del pueblo donde se ubica la cocina y baño comunitarios y otra inferior con acceso exterior a un prado donde se encuentra el dormitorio para 14 peregrinos que podrán descansar en literas.

Por su parte, el futuro albergue de Lebeña se creará a partir de la rehabilitación de otro edificio de dos plantas en el que se respetará la fachada de mampostería. En la planta baja se instalará la cocina y un salón comedor, mientras que en la primera se ubicarán las habitaciones y los baños. El edificio contará con los servicios básicos y tendrá aislamiento acústico y energético para hacerle más eficiente.

Martín ha recordado que es necesario no sólo potenciar la actividad del Año Jubilar, sino en sí mismo el Camino Lebaniego, para lo que es necesario romper la dinámica de "que si no hay albergues no hay peregrinos y si no hay peregrinos, tampoco hay que habilitar albergues".

El consejero considera que la dotación de albergues como el de Cabañes proporcionará un servicio que contribuirá a mostrar la comarca y los parajes de la localidad, "uno de los lugares más bellos del Camino Lebaniego", ha señalado Martín, que no ha querido omitir como estímulo para los caminantes las experiencias sensoriales de la gastronomía de Liébana.

En la inauguración del albergue, Martín ha estado acompañado por el presidente de la junta vecinal de Cabañes, Julián Agüeros y el director de Sociedad Regional Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahillo, además de diversos técnicos de la ejecución de las obras, ha informado el Gobierno.