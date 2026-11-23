Encuentro sectorial del PP con representantes del ámbito deportivo - PP

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Cantabria al Senado, Luis Martínez Abad, ha destacado que su formación propone una nueva Ley de Mecenazgo para impulsar el deporte y fomentar el patrocinio privado.

Así lo ha resaltado este lunes tras mantener un encuentro sectorial con representantes de clubes deportivos de distintas disciplinas, federaciones y entidades organizadoras de eventos para abordar las necesidades del deporte cántabro y presentarles las propuestas que los 'populares' recogen en su programa de 'Reconstrucción Nacional'.

De este modo, Martínez Abad ha insistido en la creación de una nueva Ley de Mecenazgo como "principal compromiso" que incentive el patrocinio privado y facilite el apoyo de empresas, fundaciones y particulares al deporte, "evitando que la falta de incentivos fiscales frene la colaboración económica con clubes y entidades deportivas".

"Queremos que patrocinar el deporte sea una oportunidad y no un esfuerzo sin reconocimiento por parte de la Administración", ha aseverado.

Durante el encuentro, en el que han participado representantes del ciclismo, fútbol, bolos, balonmano, baloncesto y surf, entre otras modalidades, el candidato ha explicado las propuestas consensuadas con la dirección nacional del PP y las distintas comunidades autónomas, al tiempo que ha recogido nuevas iniciativas y reivindicaciones del sector.

Entre las medidas planteadas figuran también la protección y promoción de los deportes autóctonos, el impulso a la financiación del deporte español, el reconocimiento de los deportistas de alto nivel y la simplificación de las obligaciones administrativas y fiscales de clubes y federaciones para facilitar su crecimiento.

"El deporte forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad y de la vida de miles de cántabros. Necesitamos escuchar a quienes lo hacen posible y ofrecerles herramientas para que puedan seguir desarrollando su actividad", ha afirmado el candidato al Senado.

Finalmente, ha reiterado su compromiso de trasladar las propuestas y necesidades recogidas en la reunión al ámbito institucional y trabajar para que el deporte cuente "con mayor respaldo, reconocimiento y estabilidad financiera".

En el encuentro también ha participado la candidata número tres al Congreso de los Diputados, Eva Balbín.