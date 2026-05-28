Martínez Abad participa en la grabación en el Centro Botín del programa 'MasterChef Celebrity Legends'

EAl consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste a la grabación del programa ‘MasterChef’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha participado en la grabación de la prueba de exteriores del programa 'MasterChef Celebrity Legends' que, en esta ocasión, tiene como protagonista el Centro Botín de Santander.

El Gobierno de Cantabria, a través de Cantur, ha apoyado la grabación del programa en la Comunidad, que ha acogido episodios en anteriores ocasiones y en distintos escenarios.

Martínez Adad ha valorado la importancia de este tipo de iniciativas que ayudan a la promoción turística de Cantabria con un producto audiovisual "consolidado y que tiene un notable índice de audiencia en sus distintos formatos", ha señalado.

En esta ocasión, cuenta con la presencia de 15 concursantes famosos que estarán dirigidos por el chef cántabro Nacho Solana, que será el encargado de diseñar un menú cántabro para que sea ejecutado por los participantes de esta edición.

El torero Manuel Díaz 'El Cordobés', el cómico y actor Edu Soto, el modelo Juan Betancourt, la actriz y cantante Bibiana Fernández, la actriz Anabel Alonso, el cineasta Santiago Segura, la actriz Paz Vega, el actor Juanjo Ballesta, el humorista Florentino Fernández, el cantante cántabro David Bustamante, la cantante Ruth Lorenzo, la diseñadora María Escoté, el empresario José María Martínez-Bordiu (Pocholo), la influencer Marina Rivers y la cantante de rap Mala Rodríguez son los participantes de distintas ediciones de 'MasterChef Celebrity' que no ganaron pero que ahora el jurado les brinda una segunda oportunidad para hacerse con el trofeo.

Junto con el consejero han estado presentes durante la grabación la directora general de Cantur, Inés Mier, que han podido compartir unos momentos con el jurado del mismo Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanhauja.

Cantabria ya ha sido escenario en otras ediciones de 'MasterChef' en sus distintos formatos. El año pasado, en Santillana del Mar, además de en San Vicente de la Barquera, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Museo de Altamira, Santander, Santoña y Comillas.

'MasterChef', producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, es uno de los talent shows con mayor audiencia en la televisión y permite alcanzar notoriedad gracias a sus millones de espectadores. Todo ello la convierte en una plataforma idónea para dar a conocer las fortalezas paisajísticas, culturales y gastronómicas de la región.