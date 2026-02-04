Martínez Abad reitera la voluntad de seguir colaborando con proyectos de los municipios pese al "bloqueo presupuestario"

Martinez Abad en la reunión con el alcalde de Voto, Santiago del Campo - GOBIERNO DE CANTABRIA

El consejero ha mantenido sendas reuniones con los alcaldes de Colindres y Voto para analizar diferentes propuestas SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha reiterado la voluntad del Gobierno en seguir colaborando con los municipios en los distintos proyectos que quieran desarrollar, "a pesar del bloqueo presupuestario al que nos vemos obligados en la actualidad".

Así se lo ha trasladado a los alcaldes de Colindres, Javier Incera, y de Voto, Santiago del Campo, quienes ha mantenido sendas reuniones en las que se han analizado diferentes proyectos incluidos en su ámbito de actuación.

Según ha informado este miércoles el Ejecutivo, ambos han coincidido en plantear distintas actuaciones en materia deportiva, en el caso de Colindres, para mejorar y ampliar las infraestructuras existentes, y en el de Voto, un nuevo equipamiento que complete el mapa deportivo del municipio.

Asimismo, se han puesto sobre la mesa otras actuaciones en el ámbito de la cultura y del turismo para ampliar y mejorar la oferta en los dos ayuntamientos.

Martínez Abad se ha comprometido a analizar los proyectos una vez se presenten y estudiar su viabilidad económica en el actual ejercicio presupuestario.