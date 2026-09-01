Más de 100 residentes y compañías pasan por la Fábrica de Creación en sus dos primeros años

Acto conmemorativo por el segundo aniversario de la Fábrica de Creación, ubicada en el Centro Cívico Tabacalera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación del Ayuntamiento de Santander ha celebrado este martes sus dos años de actividad --abrió el 17 de julio de 2024--, en los que ha acogido a más de 100 artistas residentes y compañías.

Por este equipamiento municipal han pasado propuestas de artes escénicas, danza, música, audiovisual, fotografía, artes plásticas, creación contemporánea, cómic o fanzine, y se han desarrollado iniciativas como Link, Argamasa, el cineclub Salón de Belleza o Escuela de Aprendices.

La alcaldesa, Gema Igual, ha ofrecido este balance durante el acto conmemorativo que ha presidido hoy en la terraza del Centro Cívico Tabacalera, donde se ubica el espacio artístico, que se ha consolidado como una referencia cultural de la ciudad.

La Fábrica nació para ofrecer a los creadores un lugar donde investigar, ensayar, producir, formarse y desarrollar sus proyectos, ha señalado Igual, que considera que la respuesta obtenida "confirma que aquella apuesta tenía sentido".

En esta línea, ha destacado que la demanda "ha superado las previsiones iniciales" y que las cinco salas de trabajo cuentan con una lista de espera, lo que para ella es "uno de los mejores indicadores".

"Celebramos dos años de un proyecto que funciona y que ha demostrado que Santander necesitaba un espacio de estas características, pensado no solo para mostrar la cultura, sino también para crearla", ha señalado la alcaldesa.

DATOS DEL BALANCE

En sus primeros cinco meses y medio de funcionamiento, entre julio y diciembre de 2024, el equipamiento acogió cerca de 12 residencias, cuatro talleres con más de 70 alumnos y alrededor de diez actividades abiertas al público.

Ya en 2025, el crecimiento se aceleró, al acoger más de 45 residencias y una veintena de proyectos que de forma puntual utilizaron estas instalaciones para ensayos, grabaciones, castings y otros procesos creativos. Además, se desarrollaron 15 talleres con más de 220 alumnos y más de 30 actividades abiertas al público, que superaron los 4.000 asistentes.

La actividad continúa creciendo en 2026, con más de 25 proyectos entre residencias y cesiones, diez talleres y una treintena de actividades públicas. Asimismo, el espacio ha puesto en marcha la primera convocatoria anual de residencias trimestrales para artistas visuales, con 12 plazas distribuidas a lo largo del ejercicio.

En concreto, la alcaldesa se ha detenido en el proyecto Caricias, que en 2025 reunió durante un fin de semana a alrededor de 90 artistas vinculados al fanzine y el cómic y congregó a más de 1.200 asistentes.

"Detrás de estas cifras hay creadores que han encontrado aquí un lugar para comenzar una obra, compañías que han regresado varias veces, artistas locales que han trabajado junto a creadores llegados de fuera de Cantabria y jóvenes que han encontrado una oportunidad para empezar", ha subrayado Igual.

Por otro lado, también ha reseñado la creciente visibilidad del equipamiento, ya que en los últimos 10 meses ha pasado de 2.474 seguidores en Instagram y unas 40.000 visualizaciones mensuales a, en agosto de 2026, 4.160 seguidores y cerca de 85.000 visualizaciones mensuales.

Finalmente, Igual ha agradecido la implicación de artistas, compañías y colectivos, alumnos, participantes y público, y la colaboración del Centro Cívico y la UTS y el trabajo de SEDA y de todo el equipo de La Fábrica. "La puso en marcha el Ayuntamiento, pero son todos ellos quienes la han convertido en un verdadero espacio de creación", ha concluido.

En el acto, también han estado presentes la concejala de Cultura, Noemí Méndez, el equipo de La Fábrica y representantes del sector cultural.