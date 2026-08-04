Más de 1.100 efectivos participarán en el dispositivo de Cantabria para el eclipse

El Consejo Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria de este martes - RAÚL LUCIO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha anunciado este martes un dispositivo preventivo de más de 1.100 efectivos para el eclipse total, que tendrá lugar el 12 de agosto, y del que formarán parte profesionales del Gobierno de Cantabria y de las administraciones estatales para garantizar la seguridad y la movilidad de cántabros y visitantes.

A ellos se sumarán los bomberos de los cuatro parques municipales, los 32 policías locales existentes en Cantabria, los empleados municipales, los voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander.

Esta tarde se ha celebrado una reunión de planificación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) con su Consejo Asesor, presidida por la consejera, para estudiar circunstancias y requerimientos concretos, y adaptar el dispositivo a la previsión de necesidades de esa jornada.

En una nota de prensa, Urrutia lo ha calificado como "el mayor dispositivo preventivo que nunca antes haya existido en Cantabria".

El dispositivo contará con un CECOP reunido en la sede del Centro de Atención a Emergencias 112 y cinco puestos de mando avanzado constituidos a la vez, en los que están representadas todas las administraciones con competencia en materia de seguridad.

En este sentido, la titular de Seguridad ha aclarado que el operativo no solo estará presente en las zonas de observación preferente con PMA habilitado, "sino en todo el territorio, porque el PLATERCANT está activado en toda Cantabria".

REUNIÓN

En el encuentro, representantes de entidades como la AEMET, el IGN, la Federación de Municipios o el CERMI han expuesto sus previsiones, campo de acción y balance de necesidades para esa jornada, de cara a que las entidades que integran el CECOP puedan contar con una visión global, experta y adecuada de los requerimientos de atención que pueden darse en todos los ámbitos el 12 de agosto.

"Solo con una visión completa del contexto, demandas y previsiones vamos a poder diseñar el operativo más adecuado a la realidad que se vivirá en Cantabria en esa fecha", ha dicho la consejera, que ha puesto como ejemplo la meteorología, "no es lo mismo contar con un día despejado en la costa que con altas previsiones de nubosidad, que impediría la visualización del fenómeno astrológico en el litoral, trasladando a miles de personas hacia el sur de la región".

Durante su intervención, ha señalado que Cantabria es una de las comunidades donde la visualización del eclipse serán total, en condiciones meteorológicas óptimas, pero se va a ver afectada tanto por la cercanía del fenómeno con la puesta de sol (20.27 horas) como por la orografía, lo que provocará que la observación se oriente al horizonte y al oeste.

Estos condicionantes conllevarán un mayor desplazamiento de personas hacia lugares con vistas despejadas como zonas de costa, playas orientadas al oeste y el sur de la Comunidad.

En este sentido, ha apuntado que "el reto no es solo de seguridad sino también de movilidad", porque afectará a carreteras autonómicas y estatales, incluidas autovías.

PREPARATIVOS

Los servicios implicados trabajan en las medidas necesarias y el diseño del dispositivo desde noviembre de 2025, marco que llevó al Gobierno de Cantabria a activar la situación 2 del el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT) el 21 de julio, para centralizar la gestión de las acciones preventivas y correctivas para dotar de seguridad el día del eclipse.

La primera reunión del CECOP tuvo lugar al día siguiente, con la participación de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana; el Servicio de Emergencias de Cantabria; 061; Dirección General de Montes y Biodiversidad; Dirección General de Medio Ambiente; Dirección General de Carreteras; Delegación de Gobierno; Policía Nacional; Guardia Civil; Cruz Roja; Capitanía Marítima; Salvamento Marítimo y los ayuntamientos de Santander, Bezana, Piélagos, Suances, Valderredible, Bareyo y Medio Cudeyo.

A estos organismos se han sumado hoy los integrantes del Consejo Asesor previsto en el PLATERCANT, compuesto por las direcciones generales de Pesca, Salud Pública y Turismo del Gobierno de Cantabria; CANTUR; MARE; CIMA; AEMET; IGN; Federación de Municipios; DYA; servicio de playas de Arnuero; CERMI; Telefónica; Demarcación de Carreteras del Estado y Autoridad Portuaria.

Estos grupos de trabajo continuarán con las reuniones definitorias del operativo amparados por el PLATERCAN, y responden a las recomendaciones trasladadas por el Estado a las comunidades autónomas tanto en el seno de la Comisión de Coordinación del Trío de Eclipses, en la que Cantabria ha estado representada por la Consejería de Medio Ambiente, como en los grupos sectoriales.

El próximo encuentro calendarizado será el lunes, para cerrar el operativo sobre la base de una previsión meteorológica cercana y fiable.

En alusión a la larga planificación, la consejera ha agradecido el trabajo y la disposición de todos los organismos de los tres niveles institucionales que integran el Sistema de Protección Civil y Emergencia de Cantabria, y lo ha puesto como ejemplo de trabajo conjunto "para que la observación del eclipse ese día sea un éxito en la Comunidad".