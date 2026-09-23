Más de 1.500 personas aspiran a 82 plazas de la OEP en la Administración General de Cantabria

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SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.553 aspirantes están llamados desde la próxima semana a las nuevas pruebas selectivas de las ofertas de empleo público 2025 y 2026 de la Administración General del Gobierno de Cantabria, tanto de personal funcionario como laboral.

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Función Pública, organizará las pruebas selectivas a partir del 2 de octubre para acceder a un total 82 plazas de la OEP, que forman parte de una de las ofertas más importantes de la última década, integrada en su totalidad por 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y por el sistema único de oposición.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en una edición extraordinaria publicada este miércoles, recoge sendas resoluciones de las relaciones definitivas de aspirantes admitidos a los distintos cuerpos y categorías, la composición de los tribunales calificadores y el lugar y fecha de celebración de los primeros o únicos ejercicios eliminatorios de estas convocatorias.

En concreto, el 2 de octubre se celebrarán las pruebas para acceder al Cuerpo Técnico de Finanzas, a la que optan 47 personas para 9 plazas ofertadas. Ese mismo día tendrán lugar los exámenes para el acceso a las 4 plazas de Técnico Superior de Explotación Portuaria, a la que optan 27 personas, y para otra plaza de Oficial de Oficios-Pintor, con 12 aspirantes al puesto.

Para una plaza de Arquitecto aspiran 20 personas; para tres de Medicina del Trabajo, dos aspirantes; Terapia Ocupacional, 32 admitidos para 2 plazas; 4 plazas de Ingeniero Industrial para 29 aspirantes; Geografía, 25 personas para 2 plazas; Ingeniero Agrónomo, 13 aspirantes a 2 puestos, e Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, 24 personas admitidas optan a 5 plazas.

La primera prueba de todas estas plazas se celebrará también el 2 de octubre, viernes. Al día siguiente, el 3 de octubre, tendrán lugar las pruebas de Técnico Analista de Laboratorio (2 plazas convocadas para 73 aspirantes), y Operario de Cocina (214 aspirantes para 8 plazas). Para el domingo, 4 de octubre, se celebrará la prueba de acceso a la Agrupación Profesional de Subalternos, una oposición de las más numerosas por número de aspirantes. Optan a las 2 plazas convocadas un total de 621 personas.

El viernes 9 de octubre será el turno para los Arquitectos Técnicos (23 aspirantes a las 4 plazas); Ingeniero de Telecomunicaciones (14 personas optarán a 2 plazas), y Medicina Familiar y Comunitaria (6 aspirantes a 2 plazas). Ese mismo día se examinarán los 90 aspirantes al Cuerpo Técnico Superior, Rama Jurídcia, que optan a 13 plazas convocadas, junto a la especialidad de Veterinaria, 14 plazas a las que aspiran 117 personas, y Peón Especializado, 164 aspirantes a 2 plazas.

Con la publicación de estas resoluciones, el Gobierno de Cantabria cumple de nuevo con el calendario de ejecución de las ofertas de empleo público que presentó la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en mayo, en este caso respecto a la segunda gran convocatoria de plazas de turno libre.

Las últimas pruebas en convocarse en la Administración General serán el 1 de octubre para acceder a un total de 127 plazas, tanto de personal funcionario como laboral, y las primeras pruebas tendrán lugar a partir del 1 de enero de 2027.

El sistema de acceso en todas ellas será por oposición, con el objetivo de simplificar los procesos selectivos, garantizar su agilidad y reforzar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La ejecutada este año es una de las ofertas de empleo más importantes de la última década en Cantabria, tanto por su volumen como por su impacto en la modernización de la Administración regional. "Cantabria crea empleo neto, afronta el necesario relevo generacional en la Administración y da respuesta a una creciente demanda de recursos humanos para mejorar los servicios públicos", ha valorado la consejera.