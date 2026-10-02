Más de 1.700 aspirantes optan a 139 plazas de la OEP 2025-2026 en la Administración General de Cantabria

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SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes las relaciones definitivas de aspirantes admitidos, un total de 1.719, y los lugares y celebración de las primeras pruebas de una decena de categorías de personal laboral y cuerpos de funcionarios, que suman 139 plazas de personal funcionario y laboral, pertenecientes a las ofertas de empleo público 2025 y 2026.

Los primeros exámenes de estas 139 plazas se celebrarán en este mismo mes de octubre y forman parte de una de las ofertas más importantes de la última década que está ejecutando el Gobierno autonómico, formada en su totalidad por 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y por el sistema único de oposición.

Respecto a las resoluciones publicadas hoy en el BOC, una de las oposiciones con más demanda y también con mayor número de plazas ofertadas es la de Técnico Sociosanitario, con 807 aspirantes y 79 plazas convocadas.

Igualmente, las de Técnico Superior de Integración Social reunirá a 503 aspirantes para siete plazas convocadas, unas categorías laborales con las que el Gobierno cántabro busca reforzar de forma importante los servicios sociales prestados al ciudadano.

Por otro lado, a las cuatro plazas de Conductor de Consejero aspiran 155 personas; otras 97 para 16 plazas de Técnico de Planta Hidrológica; 66 opositores, a las 15 plazas de Enfermería, junto a 27 aspirantes a las tres plazas de Ingeniero Técnico Industrial.

Además, 24 personas optan a las dos plazas de Técnico de Conservación de Patrimonio Natural; 23, a las tres plazas del Cuerpo Técnico Auxiliar de Protección Civil; 15 opositores, a dos plazas de Ingeniero Técnico Forestal, y dos aspirantes a Medicina, con ocho plazas convocadas.

EJECUCIÓN DE LA OEP

Esta tarde, la Consejería de Presidencia celebrará las primeras pruebas de varias categorías y cuerpos dentro de la ejecución de las ofertas de empleo público 2025-2026.

Así, en la Universidad del Atlántico, en el PCTCAN, se examinarán los aspirantes de Terapia Ocupacional, Ingeniería Industrial, Geografía, Ingeniero Agrónomo e Ingeniería de Caminos. También esta tarde se celebrarán, en la Escuela Náutico Pesquera, las primeras pruebas de Técnico Superior de Explotación Portuaria, Pintor y Arquitecto.

Las aulas de la Universidad de Cantabria serán la sede del primero de los exámenes para acceder a las plazas del Cuerpo Técnico de Finanzas, y la segunda prueba para el acceso a la categoría de Bombero Forestal. Por último, hoy, en la sede del Gobierno en Peña Herbosa, acudirán los aspirantes a la especialidad de Medicina del Trabajo.