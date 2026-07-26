Archivo - Más de 200 expertos se reunirán en septiembre en Santander en el Encuentro de la Industria Farmacéutica Española.-ARCHIVO - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 expertos en el ámbito farmacéutico se darán cita los días 7 y 8 de septiembre en el Paraninfo de La Magdalena de Santander en el tradicional Encuentro de la Industria Farmacéutica Española que celebra 25 años "impulsando el diálogo sobre innovación y salud".

Organizado por Farmaindustria en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el evento abordará cuestiones como la inteligencia artificial (IA), la competitividad europea, la autonomía estratégica, la investigación clínica y la regulación farmacéutica, ha destacado en un comunicado.

Así, bajo el título 'Innovación farmacéutica en un mundo en transformación: salud, competitividad y seguridad estratégica', contará con la intervención, entre otros, de los secretarios de Estado de Ciencia y Sanidad, Juan Cruz Cigudosa y Javier Padilla, respectivamente, y la responsable global de Formación en IA de Google, Conchita Díaz.

Asimismo, participarán responsables autonómicos y de entidades como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Una de las cuestiones que tratará la cita será la actualización del desarrollo de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028.

Según ha indicado la asociación, a lo largo de estos 25 años, el encuentro de la UIMP se ha convertido en "un espacio de referencia" para anticipar tendencias, debatir reformas y fomentar la colaboración entre todos los agentes implicados en la mejora de la sanidad y del sector farmacéutico.

Además, ha resaltado que esta edición conmemorativa --que por primera vez dirige el director técnico de Farmaindustria, Emili Esteve-- llega en "un momento especialmente relevante", marcado por la transformación tecnológica, la necesidad de reforzar la competitividad europea y la búsqueda de modelos que garanticen un acceso rápido y equitativo a la innovación para los pacientes.