Más de 23.500 mujeres migrantes residen en Cantabria y aportan el 45% de afiliados extranjeros

Archivo - Camarera trabajando en un bar - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.500 mujeres extranjeras residen en Cantabria, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. De ellas, 8.983 están afiliadas en la Seguridad Social, el 45% del total de los afiliados extranjeros en la región.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha aportado estos datos en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el 8M, cuando el OPI actualiza las cifras de mujeres extranjeras en Cantabria y España para reflejar su contribución laboral y demográfica y destacar su papel "estratégico" en el desarrollo económico y social del territorio.

Según el observatorio, un total de 23.585 mujeres presentan documentación de residencia en vigor en Cantabria a 30 de septiembre de 2025, lo que representa el 48% del total de personas documentadas. El 37% de ellas procede de países de la Unión Europea (8.730) y el 34% de América Central y del Sur (8.042).

Atendiendo a la distribución de extranjeras con residencia en Cantabria por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de procedentes de Rumanía (4.323), seguido de las de Colombia (2.080), Ucrania (1.628) y Perú (1.460).

Cantabria es la comunidad autónoma con menor número de mujeres extranjeras con residencia, que representa el 1% del total nacional. El 68% de los 3,5 millones de ciudadanas con este perfil en España se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (21%), Comunidad de Madrid (17%) Andalucía (15%) y Valencia (15%).