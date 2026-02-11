Más de 300 urólogos se reúnen en Santander para abordar las últimas innovaciones en cirugías complejas

Archivo - Cirugía en Valdecilla - HUMV - Archivo

Más de 300 especialistas de toda España se darán cita este jueves y viernes, 12 y 13 de febrero, en el Hotel Santemar de Santander en la XXVIII Reunión Nacional del Grupo Uro-Andrológico (GUA) y la X Reunión Nacional del Grupo de Cirugía Reconstructiva Urológica (CRU), organizadas por el Servicio de Urología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, centro CSUR de cirugía reconstructiva uretral compleja del adulto.

Estos dos encuentros consolidan el liderazgo de los equipos de Valdecilla en el abordaje de patologías urológicas complejas -el Hospital es CSUR de Cirugía Reconstructiva Uretral compleja del adulto-, y serán un punto de encuentro fundamental para compartir los últimos avances científicos y técnicos en estas especialidades, ha informado el Gobierno.

La reunión ha registrado un récord histórico de participación científica, con más de 150 comunicaciones orales y vídeos presentados, una cifra que refleja el dinamismo actual de la Andrología y la Cirugía Reconstructiva Urológica en España, así como el creciente interés por compartir experiencias clínicas innovadoras que mejoran directamente los resultados en pacientes.

SALUD SEXUAL MASCULINA: UN RETO ASISTENCIAL CRECIENTE

La disfunción eréctil afecta al 19% de los hombres españoles entre 25 y 70 años, según el estudio epidemiológico EDEM, lo que supone entre 1,5 y 2 millones. Por su parte, el factor masculino está implicado en el 50% de los casos de infertilidad en las parejas españolas.

"Estamos ante un cambio de paradigma en el que los hombres buscan cada vez más soluciones médicas para problemas que antes permanecían silenciados", ha explicado el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Urología Andrológica, Josep Torremadé, que ha afirmado que las nuevas tecnologías y tratamientos permiten ofrecer respuestas efectivas y personalizadas.

La reunión abordará desde las terapias más innovadoras en disfunción eréctil -incluyendo nuevas formulaciones farmacológicas orodispersables y terapias regenerativas con plasma rico en plaquetas- hasta los últimos avances en prótesis de pene, con sesiones específicas sobre cómo maximizar la satisfacción del paciente y gestionar complicaciones.

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

Por su parte, la Cirugía Reconstructiva Urológica ha experimentado una revolución técnica en los últimos años. La estenosis uretral, que puede aparecer tras traumatismos, infecciones o cirugías previas, afecta significativamente a la calidad de vida de los pacientes.

De hecho, el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Cirugía Reconstructiva Urológica, Félix Campos-Juanatey, ha señalado que "las nuevas técnicas de uretroplastia, especialmente las cirugías non-transecting, que preservan la vascularización uretral, están mejorando nuestros resultados funcionales".

En la reunión se revisarán novedades en el tratamiento de las estenosis de uretra y las fístulas urinarias -incluyendo nuevos abordajes robóticos para reducir la invasividad-, y se enfatizará en la relevancia de un abordaje multidisciplinar durante las cirugías de reconstrucción, contando con la visión de Cirugía Plástica y Enfermería.

PRIMER DOCUMENTO DE CONSENSO SEEN-AEU SOBRE HIPOGONADISMO

Durante el encuentro, se presentará el primer documento de consenso elaborado conjuntamente por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Asociación Española de Urología (AEU) sobre hipogonadismo, lo que representa un hito en la colaboración interdisciplinar para el manejo integral de la deficiencia de testosterona.

La presentación correrá a cargo de la endocrinóloga Mireia Mora, con introducción del urólogo Rodrigo García-Baquero.

La reunión incluirá cuatro talleres prácticos intensivos que permitirán a los urólogos perfeccionar técnicas de alta complejidad: Técnica microquirúrgica, con dispositivos de aumento de última generación; Implante de prótesis peneana paso a paso; Ecografía para urólogos y andrólogos; y Cirugía correctora de incurvación peneana con modelos 3D del Hospital Virtual Valdecilla, de Santander.

La Asociación Española de Urología (AEU) es una sociedad científica fundada en 1911 que agrupa a los profesionales de la Urología en España. Se articula en Grupos de Trabajo especializados y tiene como misión fomentar la investigación, el estudio de las afecciones urológicas y promover la excelencia en la atención al paciente. Con Carmen González Enguita como primera mujer Presidenta en su historia centenaria, la AEU inicia una nueva era marcada por la innovación y el compromiso social.