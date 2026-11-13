Más del 40% de contratos firmados en octubre por las cántabras fueron de jornada parcial frente al 24% en hombres

Archivo - Una camarera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de que, según datos del Servicio Cántabro de Empleo, el 40,76 por ciento de los contratos firmados por mujeres en octubre en la región fueron de jornada parcial, un porcentaje 16,75 puntos superior que en el caso de los hombres.

A su juicio, esta diferencia "evidencia la discriminación en el empleo que sufren las mujeres, con más paro, trabajos más precarios y menos estables y, además, con menores jornadas de trabajo", algo que "repercute en su capacidad económica ya que mayoritariamente tienen salarios más bajos".

"Mes a mes, observamos que los colectivos más afectados por la precariedad siempre son los mismos, las mujeres, las mayores de 45 años y la juventud, un problema estructural que es fundamental abordar", ha afirmado en un comunicado la secretaria de Empleo de CCOO en Cantabria, Laura Lombilla.

Además, ha indicado que "si la situación de las mujeres en general es preocupante, la de las mayores de 45 años se agudiza" hasta descender su porcentaje de contratos indefinidos hasta el 25,34%, frente a un 32,45% de los hombres, lo que supone una distancia de más de siete puntos.

Y en lo que tiene que ver con los contratos de duración inferior a una semana, Lombilla ha advertido que "las personas jóvenes se han llevado la peor parte".

Y es que éstos suponen casi el 44% de los contratos temporales que han firmado los jóvenes cántabros en octubre, una "evidencia de sus dificultades para acceder a empleos estables que les permitan construir un proyecto de vida en esta comunidad".

LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA, 14 PUNTOS POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Según ha informado CCOO, los datos del Servicio Cántabro de Empleo muestran que en octubre se firmaron en la comunidad 15.351 contratos, de los que el 29,31% fueron indefinidos y el 70,69% temporales. Además, entre estos últimos, el 39,62% tuvo duración inferior a una semana.

CCOO ha insistido en que los datos de contratación indefinida en Cantabria están unos 14 puntos por debajo de la media estatal (43,27%).

MÁS PARCIALIDAD EN LOS EN LOS INDEFINIDOS QUE EN LOS TEMPORALES

Por tipo de jornada, dentro del total de contratos indefinidos, el 61,75% han sido a jornada completa (2.092), mientras que el 38,25% fueron a jornada parcial (1.296).

Y entre los temporales, el 65,58% de los contratos fueron a jornada completa (7.116) frente al 34,42% en los que era parcial (3.735).