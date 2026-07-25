Más de 40 municipios y 35 empresas y agrupaciones se benefician de las ayudas a la promoción de productos alimentarios

La consejera en una feria agroalimentaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 entidades locales, entre ayuntamientos, juntas vecinales y mancomunidades; 17 empresas privadas del sector agroalimentario, y 18 agrupaciones sin ánimo de lucro se han beneficiado en Cantabria de las ayudas a la promoción de productos alimentarios de la región correspondientes al 2025.

Así se desprende de la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) con el resultado de esta convocatoria con la que el Gobierno autonómico pretende promocionar e impulsar los productos alimentarios de la región en un contexto en el que los mercados y el sector se encuentran "más globalizados y son más competitivos", ha destacado en nota de prensa.

Dicha convocatoria de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación tiene un importe total de 475.000 euros e incluye la organización de las ferias y mercados alimentarios que se celebran en la comunidad, además de la asistencia y participación en los mismos.

En concreto, en el caso de la organización de ferias y mercados, las ayudas cubren los gastos relacionados con el acondicionamiento de los recintos expositivos y actuaciones de promoción de alimentos agrarios y pesqueros producidos, extraídos, elaborados y transformados en Cantabria.

Mientras, las ayudas para la asistencia y participación van dirigidas a sufragar gastos como el canon de ocupación, el acondicionamiento de los estands, el transporte del material al recinto ferial y el desplazamiento, alojamiento y manutención de una persona por empresa o entidad en el caso de asistencia y participación a ferias celebradas en Cantabria, y dos por empresa o entidad en el caso de ferias que se celebren fuera de la comunidad.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha valorado que las ferias alimentarias son "fundamentales" para la promoción de los productos agroalimentarios de la región y "un punto de encuentro" entre los productores y los potenciales consumidores, donde "se puede comprobar cómo se elaboran productos que se han convertido en señas de identidad y en grandes embajadores de Cantabria".

Asimismo, ha apostado por la celebración de ferias como "el mejor escaparate posible para un sector que es clave para nuestra región", ya que representa cerca del 25 por ciento del PIB industrial de Cantabria, y el 6% de su PIB total, con una cifra de negocio superior a los 1.700 millones de euros y más de 3.000 empresas que generan 6.500 empleos directos. De ellas, un 90% son pequeñas y medianas empresas familiares, con una tasa de empleo femenino de casi el 50%, ha detallado.