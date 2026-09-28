Más de 600 vehículos se darán cita a partir de este viernes en el Salón del Vehículo de Ocasión de Torrelavega

Archivo - Inauguración de la Feria del Vehículo de Ocasión en Torrelavega en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

TORRELAVEGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega volverá a convertirse desde este viernes, 2 de octubre, en punto de encuentro para el sector de la automoción con una nueva edición del Salón del Vehículo de Ocasión, que reunirá durante tres días en el exterior del Mercado Nacional de Ganados más de 600 vehículos, entre coches, motos y furgonetas. La feria permanecerá abierta hasta el domingo 4, de 11.00 a 20.00 horas, con acceso gratuito.

La concejala de Ferias y Mercados, Cristina García Viñas; la presidenta de ASECOVE, Natalia de los Arcos, y el director general de Comercio del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, han presentado esta nueva edición de una cita que ofrecerá una amplia variedad de modelos, precios y motorizaciones.

García Viñas ha destacado que se trata de una feria "consolidada y de referencia", que vuelve a situar a Torrelavega como punto de encuentro tanto para los profesionales de la automoción como para potenciales compradores procedentes de Cantabria y de comunidades limítrofes.

La oferta estará formada por vehículos seminuevos, Km 0 y de cortesía, con diferentes motorizaciones, incluidos híbridos y eléctricos. Participarán alrededor de una docena de expositores y cerca de 50 profesionales, que estarán a disposición de los visitantes para informarles y asesorarles.

La edil la ha incidido también en la repercusión que tiene el Salón más allá del propio sector de la automoción, por la actividad que genera y su contribución a la dinamización del comercio y del tejido empresarial de Torrelavega y de la comarca del Besaya.

García Viñas ha agradecido el trabajo de ASECOVE y del Gobierno de Cantabria para hacer posible una nueva edición y ha invitado a los ciudadanos a acercarse al recinto.

VEHÍCULOS REVISADOS Y CON GARANTÍAS

Por su parte, la presidenta de ASECOVE ha explicado que el Salón reunirá una amplia oferta de vehículos "revisados y garantizados" y permitirá comparar en un mismo espacio diferentes alternativas de movilidad con el respaldo de los profesionales del sector de la automoción de Cantabria.

La oferta abarcará desde vehículos urbanos y familiares hasta modelos híbridos y eléctricos y vehículos comerciales, con opciones adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. De los Arcos ha puesto el acento en la "confianza" que aporta la oferta profesional, con revisiones, garantías, asesoramiento personalizado y servicios posventa.

Además, ha destacado el papel del vehículo de ocasión en la renovación del parque móvil, al facilitar el acceso a modelos más modernos, eficientes y seguros con una inversión más contenida. También ha recordado el peso económico de la automoción, que genera actividad directa e indirecta para concesionarios, talleres, aseguradoras, empresas de financiación y otros servicios auxiliares.

De los Arcos ha señalado igualmente que la celebración del Salón contribuye a atraer visitantes y a dinamizar el comercio y la hostelería de Torrelavega, y ha animado al público a acudir para "comparar, informarse" y conocer las oportunidades disponibles.

PLAN RENOVE V

El director general de Comercio, Rosendo Ruiz, ha destacado la colaboración entre las administraciones y el sector, que en Torrelavega es ya una "realidad en el día a día", y ha puesto esta feria como ejemplo de los resultados de ese trabajo conjunto.

Ruiz ha recordado, además, que la celebración del Salón coincide con el Plan RENOVE V, un programa de ayudas a la compra de vehículos que incluye también vehículos de kilómetro cero matriculados en 2025 y 2026. Unas ayudas que pueden facilitar especialmente a los autónomos la renovación de sus vehículos y el acceso a modelos más eficientes y seguros.

Finalmente, ha valorado el trabajo que desarrolla ASECOVE y el hecho de que la asociación siga eligiendo Torrelavega año tras año para celebrar esta feria, algo que ha considerado un ejemplo de que "las cosas funcionan muy bien".