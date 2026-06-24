El MAS acoge la exposición 'Una chula', de Chelo Matesanz, inspirada por una obra de Casimiro Sainz

Exposición 'Una chula', de Chelo Matensanz - EUROPA PRESS

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) inaugura esta tarde, a partir de las 19.00 horas, la exposición temporal 'Una chula', de la artista reinosana Chelo Matesanz, que toma como punto de partida una obra de Casimiro Sainz y que tiene como hilo conductor el uso del textil.

La muestra incluye alrededor de 30 obras creadas recientemente por Matesanz, a la que se suma 'Fermosura del Norte', una pieza de 2006 que actúa como referencia dentro del conjunto expositivo y que 'dialoga' con el óleo 'Una chula' (1879-1880), del también campurriano Casimiro Sainz. Dicha obra forma parte de la colección del MAS y en ella se presenta a una joven que lleva un pañuelo y un mantón de Manila.

Durante la rueda de prensa de presentación de la exposición, en la que ha participado la alcaldesa, Gema Igual, y la comisaria de la muestra, Marta Mantecón, Matesanz ha comentado que en una visita al MAS descubrió a la 'chula' de Casimiro Sainz, sintió un "enamoramiento inconsciente" y que esa obra volvía "constantemente a su recuerdo", con lo que decidió que tenía que hacer algo relacionado con ese cuadro.

"Así empiezan muchísimas de las cosas que hago: por un flechazo inconsciente que se va materializando", ha explicado.

Del cuadro de Casimiro Sainz, además de la "belleza de la pintura", a Matesanz le interesó "muchísimo todos los aspectos que reflejaba": el retrato de perfil, el ornamento, la edad de la mujer representada y todas las características de ella reflejadas en esta obra.

"Es un personaje cotidiano que va vestido de fiesta o preparado para un momento especial, casi vestida con las mejores galas y, a través de eso, se reflejaba también la educación que la chula podía haber tenido, una educación en valores, en humildad, pero también en orgullo", ha añadido.

Ello fue el "punto de inflexión" para empezar a trabajar y organizar todo el contenido temático de la exposición que este miércoles se inaugura y que podrá verse hasta el 11 de octubre en el MAS.

En ella, la 'chula' de Casimiro Sainz 'dialoga' con la pieza 'Fermosura del Norte', de Matesanz, creada hace 20 años y en la que la artista se acercó al traje regional y con el que se había vestido de pequeña para celebrar el Día de Campoo.

"Eso también reflejaba un vestirse de gala para una persona de origen humilde o normal y ese fue el motivo, entre otros, de la elección de esa pieza sobre la que iba a pivotar el resto de las cosas", ha indicado la artista.

Ambas piezas --la 'chula' de Sainz y la 'Fermosura del Norte' de Matesanz--- figuran en un primer plano a la entrada de la exposición.

Además, la muestra incluye otras obras recientes de Matesanz, con las que la artista intenta hacer "un guiño" a través de su trabajo -- dominado desde sus orígenes por el uso del textil-- al peso que han tenido determinados discursos en la historia del arte, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, como el expresionismo abstracto, y a figuras como José Hierro o Antoni Tàpies, y que luego ha seguido con los neoimpresionismos en la posmodernidad, ha explicado la comisaria de la muestra.

En sus piezas, Matensaz se vale de disciplinas "que han estado bastante ninguneadas por la historia del arte", como los textiles, que se vinculaban a lo doméstico y a las mujeres y por tanto "se devaluaban", o la cerámica, que siempre se ha considerado "un arte menor". "Hoy en día por suerte ya no es así", ha señalado la comisaria.

PUESTA EN ESCENA

Además, la comisaria ha resaltado que en esta exposición destaca cómo la artista ha intervenido sobre el propio espacio de la sala que la acoge (la de la planta baja del MAS), creando una "puesta en escena" para las propias obras, rompiendo así la habitual "rigidez" y "rectitud" de los museos y lo hace jugando con materiales y texturas e incluso introduciendo color en las paredes.

Un elemento que destaca es una cortina semitransparente que funciona "como un muro, pero que es maleable, dúctil, deja ver a través de ella" e incluso hay un hueco para poder entrar.

"Sus formulaciones siempre resultan novedosas. Siempre hay que ver en ellas, además, esa punzada de humor y de ironía que está presente en su trabajo", ha añadido Mantecón.

IGUAL PONE EN VALOR UN MAS "VIVO"

Por su parte, la alcaldesa ha considerado "un honor" que el MAS acoja una exposición de Matesanz, "una cántabra de reconocido prestigio" y cuya obra se caracteriza por una "pensada y cuidada" elaboración.

Además, ha puesto en valor el diálogo que se establece en esta exposición entre una obra del pasado --la de Casimiro Sainz-- y otras recientes, demostrando que "el arte no tiene generaciones".

Por otra parte, Igual ha destacado el papel del MAS para realzar el "buen talento cántabro y para contar el relato artístico de la ciudad y la región" y considera que Matesanz supone un "ejemplo maravilloso" de ello.

Ha subrayado que el MAS, pese a estar ahora inmerso en la elaboración de las normas y protocolos que regirán su futuro y en las bases para seleccionar a su nuevo director tras la jubilación de Salvador Carretero, ello "no significa ni muchísimo menos que esté parado" el museo, sino "vivo".