El MAS acoge la exposición 'Fábulas de la visión. Miradas verticales', de Luis López Lejardi

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte de Santander (MAS) acogerá del 13 de febrero al 31 de mayo la exposición 'Fábulas de la visión. Miradas verticales', del artista cántabro Luis López Lejardi, una selección de sus trabajos más recientes sobre la transformación de materiales de la vida cotidiana, como estropajos o cucharas.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado la muestra este viernes en rueda de prensa, acompañada por el propio creador y sus dos comisarios, Lidia Gil y Fernando Zamanillo.

Según han explicado, más allá de su dimensión estética, la exposición plantea una mirada crítica sobre la sociedad actual y la relación con los objetos, el consumo y el entorno.

Cada pieza propone una experiencia activa de interpretación, invitando al visitante a detenerse, observar y completar el sentido desde su propia mirada, reforzando la idea del arte contemporáneo como espacio de participación intelectual.

El artista, que ha indicado en encontrarse en "uno de los mejores momentos" de su vida, ha señalado que se trata de una muestra "diferente" a las realizadas hasta ahora, ya que en ésta no hay "tanta coherencia" entre los materiales, sino que recoge "más libertad creativa".

Mientras que los comisarios han destacado que se trata de una exposición "alegre, juguetona, llena de conciencia social", al tiempo que han puesto en valor el "alto" valor de las esculturas de Lejardi, que en algunos casos el espectador puede contemplar de cerca.

Por su parte, Igual ha resaltado que la obra de López Lejardi permite acercar al público una trayectoria sólida y profundamente vinculada a Cantabria, mediante una propuesta que invita a la reflexión y al diálogo desde el lenguaje del arte contemporáneo.

"Su obra transforma lo cotidiano y lo residual en espacios de significado y convierte materiales industriales y objetos desechados en metáforas visuales que interpelan al espectador e introducen una reflexión sobre la necesidad de repensar nuestra relación con el entorno", ha apuntado.

Asimismo, Igual ha destacado que la puesta en marcha de este proyecto expositivo supone una "nueva oportunidad" para reforzar el papel del MAS como espacio de referencia para la creación contemporánea y como "instrumento fundamental" de la política cultural del Ayuntamiento de Santander.

SOBRE EL ARTISTA

Luis López Lejardi ha desarrollado a lo largo de su trayectoria un lenguaje propio, reconocible y exigente, con referencias a corrientes surgidas tras la Segunda Guerra Mundial como el Ready Made, el arte Povera, el Pop o el Minimal, siempre desde una posición personal.

La trayectoria del artista, estrechamente ligada a Santander y a Cantabria, incluye una presencia continuada en exposiciones desde la década de los noventa y reconocimientos como el segundo Premio de Escultura Jesús Otero en dos convocatorias.

Uno de los aspectos más destacados de la muestra es la "mirada vertical" a la que alude el título, 'Fábulas de la visión. Miradas verticales', que se plantea como una invitación a elevar la perspectiva y observar la realidad desde un plano más amplio y reflexivo.

En un contexto social marcado por la rapidez y la saturación de imágenes, la exposición propone un tiempo distinto, orientado a la contemplación.