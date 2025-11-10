El MAS celebra este martes otra sesión de Intersecciones Creativas con la propuesta 'El museo como relato'

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá este martes, 11 de noviembre, una nueva sesión del ciclo 'Intersecciones Creativas', diseñado por Carmen Quijano, con la propuesta 'De ficciones y realidades. El museo como relato', que se desarrollará desde las 19.00 horas, con entrada libre.

En esta ocasión, los jóvenes escritores Aurora Díaz Obregón, Santiago Mazarrasa y Claudia Gutiérrez Valero presentarán en formato conversación los textos literarios que han creado inspirándose en el propio museo, sus obras y su historia.

La iniciativa busca generar nuevos relatos ficcionados que tengan al museo como fuente de inspiración, estrechando lazos entre la literatura y el arte contemporáneo, ha indicado en un comunicado la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez.

Durante la sesión se presentará un libreto editado que recoge los tres escritos: 'Voces de la Siete' de Aurora Díaz Obregón, basado en el cuadro 'Viejas jugando a las cartas' de Gerardo de Alvear; 'Cuatro teorías inconexas y absolutamente inocentes que podrían justificar parcialmente el origen del mundo' de Claudia Gutiérrez Valero, inspirado en la obra 'El origen del mundo' de Javier Arce; y 'Líneas de fuga / Cronología y ficción para un retrato' de Santiago Mazarrasa, a partir del retrato de Cipriano Rivas-Cherif, obra del pintor Santiago Montes Luenga.

Aurora Díaz Obregón (Cantabria, 1993) es periodista y también se dedica a la escritura. Ha colaborado con diversos medios de prensa escrita y digital, y trabajado en proyectos de comunicación nacionales e internacionales. Algunos de sus poemas y textos han sido publicados en la Antología de Voces Nuevas (Editorial Torremozas), la Revista MULE, Revista Zéjel y CRUDO.

En 2021 publicó su primer libro de poesía, Sacramentum (Versátiles Editorial), y ganó el Premio de Poesía José Hierro de Santander con Luz en el sacro: poemas de Andamán (Desvelo Ediciones). En 2024 escribió la pieza teatral Recursos Humanos, dirigida por Rita Cofiño, para el festival Teatro Exprés, además de colaborar con textos para exposiciones de artistas como Marta Valledor y Eva Gárate.

Santiago Mazarrasa (1988) es licenciado en Filosofía. Hasta 2016 trabajó en diversos proyectos culturales en Madrid mientras editaba fanzines y discos con Donato Fanzine. Actualmente compagina su labor de escritor con la de editor de la revista literaria Mule, que fundó en 2022. Tras debutar con la novela El aspirante (2021), publicó su segunda obra, Caníbal sin dientes.

Claudia Gutiérrez Valero (Santander, 1991) se formó en el ámbito de la lingüística, en el que continúa trabajando. Aunque interesada por la poesía desde niña, comenzó a participar activamente en la escena poética en 2017. Ha participado en festivales como Poesía o Barbarie o el Campeonato Nacional Poetry Slam España, y fue seleccionada entre las diez poetas de la Generación del 22 por la Comunidad de Madrid.

Es miembro de la organización de Poetry Slam Santander, secretaria de la asociación cultural del mismo nombre, y coordinadora del festival de poesía viva KALOKA y del proyecto Teen Poetry Slam, que acerca la poesía a los centros educativos.