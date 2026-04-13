R Más de un centenar de expertos participarán en el I Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales en Santander

Más de un centenar de expertos participarán en el I Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales en Santander - IEO

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de expertos participarán en el I Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales (CIPA 2026), que tendrá lugar del 21 al 23 de abril en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena, en Santander, y que reunirá a la comunidad científica, el sector pesquero y las administraciones públicas de España y Portugal.

El CIPA nace como un espacio de alto nivel para intercambiar conocimiento y apoyar la cooperación científica ibérica en materia de sostenibilidad marina.

Por ello, apuesta por el diálogo activo en el que confluyen el conocimiento académico, la experiencia del sector pesquero y la acción institucional.

El congreso está impulsado por el Centro Oceanográfico de Santander -una de las nueve sedes costeras del Instituto Español de Oceanografía- y el Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el apoyo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, junto a otras entidades vinculadas al ámbito pesquero y marino de España y Portugal.

Entre los participantes se encuentran la experta en sostenibilidad de pesquerías artesanales Sandra Mallol; el especialista en la interacción entre pesca, cambio climático y ecosistemas marinos Antonio Punzón; el referente en evaluación de recursos marinos y asesoramiento científico internacional Pablo Abaunza; y la experta en socioeconomía de la pesca artesanal Laura García.

Junto a ellos, contará con la representante del colectivo de rederas y de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca Soledad Alonso y la investigadora portuguesa experta en cogestión pesquera Mafalda Rangel.

Además, participará un Comité Científico integrado por 27 expertos de ambos países, que han supervisado la selección de 51 comunicaciones científicas y 55 pósteres centrados en proyectos innovadores relacionados con la pesca artesanal sostenible.

PROGRAMA

El CIPA abordará cuestiones clave para el futuro del sector desde un enfoque científico y aplicado, al incluir la minimización de descartes y la mejora de la selectividad de las artes de pesca, así como el uso de datos espaciales y nuevas tecnologías para la gestión pesquera.

También, profundizará en los impactos del cambio climático, la aparición de especies invasoras, la descarbonización del sector y el desarrollo de la economía azul, junto con la resiliencia de las comunidades costeras.

Asimismo, analizará los conflictos y sinergias con otros usos del espacio marítimo -como la acuicultura, el turismo o las energías renovables-, el papel de la cogestión y la participación del sector en la toma de decisiones, y la evolución de los mercados, la trazabilidad y la revalorización de los productos pesqueros artesanales en un contexto global.

Un punto clave es su apuesta por el diálogo directo entre ciencia, sector pesquero y administraciones públicas, mediante mesas participativas y debates estructurados orientados a transformar el conocimiento científico en soluciones prácticas para la gestión sostenible de los recursos marinos.

Entre otros, el programa contempla la apertura institucional, sesiones científicas, presentación de comunicaciones y pósteres, mesas participativas y una visita técnica a Santoña. Además, incorporará actividades abiertas al público general, como la proyección de los documentales 'Mujeres de la Mar' y 'Cabo Tiñoso: Tradición y Futuro'.

En la rueda de prensa de presentación han participado la directora del Centro Oceanográfico de Santander, Izaskun Preciado, el director general de Pesca de Cantabria, Paulino San Emeterio, y el investigador del IEO, Antonio Punzón.

En su intervención, San Emeterio ha alertado de la "complicada" situación que atraviesa la flota artesanal cántabra, especialmente por la evolución negativa de la costera del verdel, que ha calificado de "nefasta", y ha avanzado que está previsto que "la próxima semana o como máximo en dos semanas podamos ya publicar las ayudas de la costera del 25", prometidas por la presidenta a la flota de artes menores y de artes fijas de Cantabria para poder compensar las pérdidas sufridas en 2025.

Por su parte, la directora del Centro Oceanográfico de Santander ha destacado el carácter científico del Congreso y ha agradecido el respaldo institucional, así como ha afirmado que se trata de un programa "riguroso y orientado a los grandes retos del sector".

Por otro lado, Antonio Punzón ha destacado el carácter "pionero" del Congreso, ya que se trata de una iniciativa "única" pese a que España es uno de los países con mayor peso en pesquerías artesanales en Europa.