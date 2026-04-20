Más de un centenar de policías locales piden la dimisión de Igual frente al Parlamento - EUROPA PRESS

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agentes de la Policía de Santander -120 según la Policía Nacional- se han concentrado esta tarde frente al Parlamento de Cantabria donde, al grito de "Gema vete ya", han pedido la dimisión de la alcaldesa, Gema Igual (PP), quien ha accedido al hemiciclo pasadas las 16.30 horas una vez había finalizado la movilización.

Así, los policías de la capital cántabra han ampliado sus reivindicaciones del ámbito local, donde desde hace cuatro meses protestan en cada Pleno, y por primera vez las han llevado hasta la Cámara regional para trasladarlas a los grupos parlamentarios, como medida de presión ante la ausencia de "progresos reales" y la "falta de negociación efectiva" respecto a sus demandas salariales por parte del Ayuntamiento de Santander.

Convocados por los sindicatos representados en el Cuerpo (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT), se han concentrado a partir de las 15.00 horas, con silbatos y petardos, y han mostrado carteles como 'Toxicidad Policía 0 euros' o 'Gema, tú sí ganas más'.

A ellos se han acercado diputados del PRC, como el expresidente regional Miguel Ángel Revilla y el nuevo vicepresidente segundo del Parlamento, Guillermo Blanco, quien ha tomado posesión de su cargo este lunes. Por parte del PSOE, han escuchado sus peticiones el exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y el portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias.

En representación de los policías locales, Manuel Garzón, ha avanzado que los agentes municipales "irán incrementando" las movilizaciones.

En concreto, ha explicado que esta concentración denuncia la situación generada tras el acuerdo alcanzado el 9 de abril de 2024, en el que se pactó una subida escalonada del nivel del complemento de destino, y tras el que la Intervención General del Estado "ha tirado un poquitín de las orejas" al equipo de Gobierno (PP) por la "falta de motivación" del acuerdo.

Ante este hecho, la plantilla defiende la retroactividad del complemento de destino pactada entonces así como propuestas planteadas posteriormente, que el Ayuntamiento "no quiere ni valorarlas, ni tan siquiera escucharlas", ha dicho Garzón.

Asimismo, su presencia frente al Parlamento busca "dar un toque de atención" a las autoridades locales y regionales de cara a la negociación del acuerdo marco, que afectará a todos los agentes de Cantabria, que superan los 600 miembros.

En esta línea, ha lamentado las palabras de la regidora, que la pasada semana aseguró que el acuerdo salarial debe ser "legal", ya que "es lo mismo" que quieren los trabajadores municipales, que, sin embargo, no creen que el acuerdo firmado en 2024 haya sido "alegal", ha puntualizado Garzón.

El sindicalista, perteneciente a CSIF, ha señalado la necesidad de que se considere el acuerdo sobre el complemento de destino y que se valore uno nuevo sobre la toxicidad y penosidad "dentro de los riesgos" de la profesión.

También, la plantilla tiene el objetivo de amplificar esta reivindicación a los cuerpos de otros municipios para unir a "los máximos (agentes) posibles para reivindicar lo que es nuestro".

FUTURAS MOVILIZACIONES

Además, Garzón ha avanzado que la Asamblea prevé una concentración el 22 de mayo con motivo de la cena organizada por el Consistorio por la festividad de Santa Rita.

Dicha movilización se sumará a sus reivindicaciones mensuales, que se suceden durante la celebración de los Plenos, el último jueves de cada mes; y a la decisión de mantener la medida de no realizar horas extraordinarias ni prolongaciones de jornada, tal y como acordó en la asamblea del pasado jueves.