Más de un centenar de TCAE se concentran ante Salud para exigir su reclasificación al Grupo C1

Más de un centenar de TCAE se concentra ante Salud para exigir su reclasificación al Grupo C1 - USO

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), según la organización, se han concentrado este jueves frente a la sede de la Consejería de Salud para reclamar a las administraciones, tanto estatal como autonómica, la "correcta" clasificación profesional del colectivo en el Grupo C1, que solo en Cantabria se eleva a 6.000 personas.

La concentración, convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) junto a la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1 y apoyada por ATI, tiene como objetivo exigir la aplicación efectiva de la normativa vigente en materia de clasificación profesional y el reconocimiento justo de la formación y funciones que desempeña el colectivo.

Durante la movilización, que se ha realizado simultáneamente en las 17 comunidades autónomas, convocadas tanto por USO como por la plataforma Estatal TCAE, se ha puesto de manifiesto que los TCAE constituyen "un pilar esencial" del sistema sanitario público.

En este sentido, han visibilizado que su labor está presente en todos los niveles asistenciales, turnos y servicios, prestando cuidados directos y continuos, acompañando a las personas más vulnerables y velando por la seguridad del paciente. "Sin TCAE no hay cuidados, y sin cuidados el sistema sanitario no funciona", sostienen.

Para ejercer como TCAE se requiere una Formación Profesional reglada, con contenidos teóricos, competencias técnicas sanitarias y prácticas clínicas en entornos reales. Sin embargo, pese a esta cualificación, la categoría continúa encuadrada en el Grupo C2, una clasificación heredada de un modelo formativo "ya superado", a juicio de los sindicatos.

El artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que la adscripción a los subgrupos C1 o C2 depende de la titulación exigida para el acceso. La titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería se corresponde con el nivel formativo propio del subgrupo C1, por lo que mantener al colectivo en el C2 supone "un desfase entre la normativa vigente y la realidad profesional", han denunciado.

Las organizaciones han insistido en que su reivindicación no responde "a privilegios ni a tratos de favor", sino "a la aplicación estricta de la ley y al reconocimiento de la realidad profesional del colectivo".

Además, han subrayado que la adecuación al Grupo C1 no es únicamente una cuestión laboral, sino una medida "necesaria para dignificar la profesión, fortalecer la calidad de los cuidados, garantizar equipos sanitarios cohesionados, evitar la desmotivación y la pérdida de profesionales, y proteger la seguridad del paciente".

Por todo ello, reclaman a las Consejerías de Sanidad de todo el país la revisión y adecuación de la clasificación profesional de la categoría TCAE al Grupo C1, "de forma clara, homogénea y sin discriminaciones territoriales, superando una situación histórica que no se corresponde con la formación ni con las funciones reales del colectivo".