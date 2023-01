Más de una decena de personas se concentra en Santander contra la exclusión de los perros de caza

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de personas se han concentrado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Santander pese a la lluvia, convocadas por el partido animalista PACMA, para exigir a los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, que no excluyan a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal.

La concentración de Santander es una de las 27 organizadas por el partido en ciudades de todo el país, en las que se ha leído un manifiesto y recitado consignas, como "Por un voto envenenado, cien mil perros condenados", "Gobierno y cazadores, sois unos maltratadores", o "Si son de la familia, se les cuida y hasta auxilia; si son para cazar, se les puede maltratar, y si no funcionan ya, es legal hasta matar".

Otras de las consignas se dirigían específicamente al Ejecutivo central, como "Este Gobierno es cómplice brutal de maltrato animal", "Sánchez escucha, ningún animal fuera de la ley", "Podemos, con los perros de caza excluidos, esta ley no tiene justificación" o "Podencos y galgos, por Sánchez condenados".

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de PACMA Cantabria, Juana Álvarez, ha explicado que la nueva ley excluye a los perros de caza, de pastoreo, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de guarda, pero los que más preocupan al colectivo animalista son de caza porque son los que "sufren mayor maltrato".

En este sentido, ha recordado que en enero de 2022 el SEPRONA encontró un zulo con 18 cadáveres de setter, por lo que se detuvo a dos personas.

También ha apuntado que hace dos años en Cantabria "hubo un intento" de modificar la Ley de Protección Animal del 92, cuyo anteproyecto también excluía a los perros de caza, lo que provocó varias movilizaciones por parte de protectoras y formaciones, y que "no llegó a cuajar".

La coordinadora de PACMA ha explicado que en las comunidades autónomas hay normativas en las que no se excluye a los perros de caza, y el partido animalista quiere "que no se cree una ley de bienestar animal donde van a existir perros de primera categoría, los domésticos, y otra serie de perros de segunda o tercera porque es una discriminación y maltrato a los animales y porque eso puede llevar a que las leyes autonómicas que no están discriminando a los perros de caza empiecen a hacerlo".

La exclusión de los perros de caza se debe, según PACMA, al "lobby de la caza", que "mueve mucho dinero y muchos votos".

Álvarez ha explicado que en las concentraciones se insiste especialmente en los galgos y podencos porque son los perros de caza que se utilizan en el centro y sur del país, mientras en el norte "no tenemos ese problema" puesto que se utiliza más el setter al ser mayoritaria la caza de pluma y el grifón para la caza mayor. "Quizá en el norte no sea tan escandaloso el asunto por los galgos y los podencos, pero tenemos el problema de los setter", ha indicado.

La coordinadora de PACMA en Cantabria ha indicado que el perro de caza "puede tener tres o cuatro años de vida útil o alguno más", de los 15 que suele vivir, lo que conlleva un gasto importante, también cuando deja de ser útil, por lo que en algunos casos "les desahucian".

LEY

La ley se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso, aunque esta fase está ahora paralizada por la falta de entendimiento entre PSOE y Unidos Podemos en este tema.

A pesar de que el texto fue aprobado por ambos partidos en el Consejo de Ministros, los socialistas presentaron una enmienda en la Cámara baja para excluir a los perros de caza de la norma.

En un intento de acuerdo, Podemos presentó una propuesta a los socialistas basada en la ley vigente desde 2020 en Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García Page, en la que se excluye a los perros de caza de la aplicación sancionadora de la norma solo mientras estos practican las labores cinegéticas.

Sin embargo, el principal partido en el Ejecutivo no ha aceptado este texto y, desde el pasado mes de diciembre, ha ido retrasando la aprobación de la ley en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, ante la posibilidad de que esta no consiga los apoyos necesarios para seguir su trámite adelante.

RECHAZO DE PACMA

PACMA rechaza ambas propuestas y exige que los perros de caza se mantengan en la ley como se recogía en la versión que se aprobó en el Consejo de Ministros. En este sentido, han recordado que estos animales son uno de los grupos de perros de trabajo "más explotados". Además, apuntan que es durante la actividad cinegética cuando sufren principalmente las lesiones o daños físicos.

Pero el partido ecologista también señala como un "problema" dentro del proyecto legislativo la omisión de los cetáceos, los animales silvestres, los animales de producción, de experimentación o los de espectáculos taurinos, entre otros.

Desde la formación señalan que las protestas se llevarán a cabo simultáneamente en un total de 27 ciudades españolas; 25 de ellas convocadas por PACMA, y dos en colaboración con el partido político Progreso en Verde (Palma de Mallorca) y APA Rioja (Logroño) bajo el lema '#NingúnPerroFueraDeLaLey'. En la concentración de Madrid estará presente el presidente del partido, Javier Luna.