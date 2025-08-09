Lo que más estresa a las personas es el pensamiento y no la realidad, según experta en mindfulness

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lo que más estresa a las personas es el pensamiento, no la realidad. Así lo ha afirmado la experta en mindfulness Alma Fernández que ha dirigido el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Autocuidado y autoconocimiento desde el mindfulness y la no dualidad' en Laredo, con las plazas llenas.

"A veces la realidad es dura, pero aun es más duro todo lo que yo me digo sobre lo que me está pasando", defiende esta experta que asegura que el mindfulness le ayuda a darse cuenta "de lo que me pasa; a salir del piloto automático y volver al presente".

Y es que en su opinión "aprender" a estar en el presente es una de las cosas más difíciles que hay porque la mente "se va, se anticipa, planifica, se preocupa. Cuesta mucho estar en el ahora".

Ese es, exactamente, uno de los principales objetivos del mindfulness: "aprender a estar presentes en el aquí y en el ahora".

"Estar bien no es que no me pase nada malo, estar bien es poder vivir lo que me pasa, y eso tiene que ver con dejar de pelear con la experiencia. Si dejo de pelear con lo que me está pasando, ya hay una parte de mí que empieza a estar bien", asegura Fernández.

La práctica del mindfulness tiene que ver con observar lo que ocurre "sin juicio" y con entrenamiento, es decir, poder observar lo que hay tal y como es, "sin añadirle capas" porque eso puede a llegar a generar sufrimiento.

A su juicio, el sufrimiento "tiene mucho que ver con la interpretación de lo que ocurre", por eso es importante "observar los pensamientos sin identificarse con ellos".

Para ello, una de las muchas técnicas trabajadas durante el curso fue la escucha activa, que no es otra cosa que escuchar al otro "sin juzgarle". Para eso recomienda escuchar como "un árbol". "No te muevas, solo mira, observa a esa persona y vete recibiendo lo que te va contando", dice.

"Si yo te escucho atentamente sin hacer nada, tú sabes que yo estoy aquí, te estoy escuchando y ya con la mirada nos estamos conectando. Con la atención demuestras amor", asegura Fernández.

En cuanto al aumento de seguidores de disciplinas como el mindfulness, la meditación o el yoga, opina que se debe a que las personas buscan herramientas para "estar bien" porque necesitan calma o han pasado una crisis personal.

Para acercarse a este mundo desde cero, recomienda empezar por observar la respiración, generar espacios de calma y experimentar por sí mismo. "Que uno se dé cuenta de qué es lo que le roba la calma y que pueda generar unos espacios en los que pueda estar consigo misma", aconseja.

Y cuando se identifican esas cosas, "si consideras cambiarlas; cámbialas, la decisión está en ti", sugiere la instructora.

También defiende que el mindfulness es "buenísimo" para los más pequeños y cree que debería de hacerse en los colegios porque "es una herramienta de autocuidado, como ir al psicólogo o llevar una alimentación sana".

Más aun, Fernández opina que esto puede contribuir a cambiar el mundo y a erradicar el discurso del odio a largo plazo.