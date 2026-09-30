Más de medio centenar de personas acampan en Santander "por una vivienda digna"

Acampada en la plaza Porticada de Santander por una vivienda digna. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas han acampado esta noche en la Plaza Porticada de Santander para reivindicar "una vivienda digna". Esta movilización se une a las que empezaron el sábado, 26 de septiembre, en otros puntos de España por el desahucio de Maricarmen.

En Santander, la acampada comenzó la noche del lunes con una decena de personas durmiendo en la Porticada para apoyar estas concentraciones, y el movimiento seguirá la misma hoja de ruta que Madrid, por lo que, en principio, seguirán en este espacio hasta el viernes.

Respecto al origen de la acampada, miembros del Movimiento Ciudadano de la Plaza Porticada han detallado que la vivienda "no es un problema individual", por lo que no se puede enfrentarlo de esa manera.

"Nos organizamos colectivamente porque sabemos que solo mediante la organización y la lucha podemos defender nuestro derecho a una vivienda digna", han insistido en declaraciones a los medios.

Por ello, la plataforma ha hecho un llamamiento a llenar la Plaza Porticada, tanto a los que puedan acampar, como a quienes solo puedan pasar un rato, llevar una pancarta, proponer un taller o compartir sus conocimientos.

En este sentido, a partir de hoy comienza un nuevo programa de actividades, que incluye la realización de pancartas y el acondicionamiento de la acampada.

Además, a las 17.00 horas, tendrá lugar la asamblea abierta de la acampada, a la que invitan a participar a todas las personas que quieran sumarse, aportar propuestas o implicarse en la organización.

Después, a las 18.30 horas, el Sindicato de Vivienda de Cantabria celebrará su asamblea en el Centro Cívico de la calle Alta, donde se pondrán en común casos y problemas relacionados con la vivienda.

Y, a las 20.00 horas, continuará la programación de la Plaza Porticada con un taller sobre cómo colectivizar la salud mental y cómo afecta la crisis de la vivienda.

"Esta acampada no empieza de cero. Si hoy Maricarmen puede quedarse en su casa es porque detrás de esa victoria ha habido organización y lucha colectiva. Y esa lucha continúa. Porque una solución puntual no resuelve un problema que afecta a miles de personas. Frente a un mercado de la vivienda que expulsa a la población de sus barrios y convierte una necesidad básica en un negocio, reclamamos medidas que garanticen de forma efectiva el derecho a la vivienda", ha sentenciado.

Y es que, a su juicio, los decretos del Gobierno son "parches", y ha reivindicado el 'Decreto Maricarmen', que es el que el pueblo "necesita", puesto que "exige un marco que ponga las vidas y el derecho a una vivienda por encima del negocio inmobiliario y que permita que nadie tenga que luchar en soledad para conservar su casa".

LA POLICÍA IDENTIFICA A UNA DOCENA DE PERSONAS.

Por otra parte, el Movimiento Ciudadano de la Plaza Porticada ha asegurado que la Policía Local ha identificado a una docena de personas, que eran propietarias de las tiendas, aunque eso no les resta fuerzas y quieren seguir ampliando el campamento.

"Ante estas amenazas, la respuesta de la acampada es clara: no nos vamos a echar atrás. Si llegan multas, las colectivizaremos", ha asegurado.

EL PSOE SE SOLIDARIZA CON LOS ACAMPADOS.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha mostrado su "máximo respeto y solidaridad absoluta" a todas esas personas que se están manifestando en Santander y en toda España por el derecho a la vivienda.

"Creo que en este país el derecho a la reunión y a la manifestación es fundamental (...). Tenemos la obligación de protegerlo y más cuando estamos hablando del drama de la vivienda", ha insistido.

Asimismo, en rueda de prensa, la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones, ha traslado "todo el apoyo del partido" a quienes se han concentrado en defensa de una vivienda digna y a precio asequible, y ha asegurado que los socialistas estarán a su lado trabajando para que ésta sea un derecho en lugar de un bien "para especular, hacer negocio, masificar nuestras zonas rurales con segundas residencias, o un bien de mercado en manos de fondos de inversión y grandes tenedores".

Así, se ha comprometido a trabajar para "poner fin a las nefastas políticas de vivienda" que están poniendo en marcha también en Cantabria, donde "la política de brazos cruzados del PP en la búsqueda de soluciones y su carta blanca a los constructores de segunda residencia en suelo rustico es una vergüenza. Es seguir ahondando en el error en vez de trabajar en las soluciones".