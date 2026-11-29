Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá el martes, 1 de diciembre, a las 18.30 horas, un nuevo encuentro con artistas protagonizado por Juan M. Moro y Marta Valledor, dos creadores santanderinos de distintas generaciones que compartirán con el público sus experiencias, trayectorias y procesos de creación artística.

En un comunicado, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que esta actividad se enmarca en el programa Encuentros con artistas, que permite acercar la creación contemporánea a los ciudadanos desde una perspectiva participativa, favoreciendo el diálogo directo entre los artistas y el público.

La edil ha destacado el interés de reunir a dos creadores vinculados a Santander, con trayectorias y lenguajes artísticos diferentes, pero que comparten el dibujo y la gráfica como espacios de investigación y expresión.

Durante la sesión, Juan M. Moro y Marta Valledor presentarán sus respectivos trabajos y abordarán las particularidades de sus procesos creativos, tomando como punto de partida el dibujo y el grabado, dos disciplinas que ofrecen conexiones entre sus prácticas artísticas.

Juan M. Moro (Santander, 1960) es artista, ensayista y catedrático de Dibujo. Buena parte de su trayectoria artística e investigadora está vinculada al grabado, una disciplina en la que ha desarrollado una reconocida carrera.

Por su parte, Marta Valledor (Santander, 1995) desarrolla una práctica artística situada entre el dibujo y la pintura, en la que los recuerdos y las experiencias personales constituyen el punto de partida de su universo creativo.

El encuentro permitirá conocer las afinidades y diferencias entre ambos artistas, así como profundizar en sus maneras de entender la creación contemporánea. Tras sus intervenciones, se abrirá un turno de preguntas y aportaciones del público.