'El MAS Se Sale' Regresa El Viernes Con Un Recorrido Sonoro Escrito Por El Periodista Jesús Ruiz Mantilla - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) retoma este viernes 11 su actividad cultural tras el descanso estival de la mano de la compañía Ruido Interno, que regresa a la programación con una nueva temporada del ciclo 'El MAS se sale' y un recorrido sonoro titulado 'MAS Música', obra del periodista y escritor Jesús Ruiz Mantilla.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que este tipo de propuestas acercan la creación contemporánea a los ciudadanos desde nuevos lenguajes y experiencias, favoreciendo una relación más directa, cercana y participativa con el arte.

Y es que el recorrido sonoro 'MAS Música', diseñado para ser disfrutado con cascos inalámbricos, propone una experiencia en la que la narración, el sonido y el entorno se entrelazan.

La actividad comenzará en el exterior del museo y guiará a los asistentes hacia el interior, donde la voz y el relato de Ruiz Mantilla establecerán un diálogo poético con algunas de las obras expuestas.

El texto entrelaza el arte pictórico y la música y plantea conexiones entre ambas disciplinas a través de diferentes episodios y personajes de la historia. Así, el recorrido revelará cómo las intrigas dinásticas sepultaron la edad de oro del legendario castrato Farinelli o abordará la relación entre Richard Wagner y Rogelio de Egusquiza.

La propuesta contará con tres pases exclusivos, a las 18.30, 19.15 y 20.00 horas, para grupos reducidos de 23 personas por sesión. La participación es gratuita y el acceso se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo.

Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) es periodista y escritor y está vinculado a El País desde 1992, donde ha desarrollado, entre otros trabajos, su labor como cronista musical en Babelia y El País Semanal.

Como novelista, ha publicado obras como 'Preludio' y la galardonada 'Gordo', además de ensayos y crónicas líricas como 'Contar la música'.

Su trayectoria incluye también una activa labor como gestor cultural, ejerciendo como director artístico del Festival Eñe.

Tras esta primera cita de la temporada, el programa 'El MAS se sale', diseñado por Ruido Interno, continuará durante los próximos meses con nuevas propuestas sensoriales e innovadoras.

Así, el 16 de octubre tendrá lugar un nuevo recorrido sonoro por las instalaciones del museo, realizado en esta ocasión por el historiador, escritor y crítico de arte Fernando Zamanillo, mientras que el 13 de noviembre se desarrollará una experiencia de realidad virtual destinada a transformar la percepción espacial y artística de los visitantes.