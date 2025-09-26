Más de una veintena de carretas desfilarán el domingo en el Día de Campoo

REINOSA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 carretas se han inscrito para participar este domingo, 28 de septiembre, a partir de las 16.00 horas, en el Desfile del Día de Campoo y el concurso que convoca el Ayuntamiento de Reinosa.

Las carretas, que representarán a diferentes localidades del valle y escenificarán escenas de la vida tradicional campurriana, recorrerán la arteria principal de la ciudad, acompañadas de rondas, agrupaciones de pandereteras y piteros, grupos de baile y cientos de participantes ataviados con las vestimentas típicas.

El Día de Campoo, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, es una de las celebraciones "más populares" de Cantabria y cuenta con una programación en la que se exaltan las costumbres de la comarca, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Así, habrá una exhibición de deportes rurales, un Concurso de Rondas, una misa campurriana, actuaciones de los rabelistas campurrianos y de los ganadores del Certamen Folclórico y pasacalles de piteros con gigantes.

En cuanto al Desfile de Carretas Típicas, los premios se entregarán a las 20.30 horas y, a continuación la Orquesta Takikardia podrá fin a la jornada y a las Fiestas de San Mateo 2025 con una romería-verbena.