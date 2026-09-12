El MAS volverá a acercar el arte contemporáneo a los estudiantes con las visitas escolares - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha una nueva programación de visitas escolares al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) para el curso 2026/27, dirigida a alumnado de todos los niveles educativos y concebida para acercar el museo, su colección y la creación artística a los centros educativos.

La programación se desarrollará los miércoles, desde el 30 de septiembre hasta el 16 de diciembre y del 27 de enero al 24 de marzo, y ofrecerá un total de 20 sesiones: diez visitas acompañadas de taller creativo a cargo de artistas y otras diez sesiones en diferentes modalidades, que podrán elegirse en función del ciclo educativo y adaptarse, en la medida de lo posible, a las circunstancias y necesidades de cada centro.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que esta iniciativa quiere reforzar la relación entre el MAS y la comunidad educativa y, sobre todo, facilitar que niños y jóvenes se acerquen al museo desde "la curiosidad, la participación y la creatividad".

"Queremos que el MAS sea también un espacio para aprender, experimentar y hacerse preguntas; un museo cercano en el que los escolares puedan mirar las obras, interpretarlas y descubrir que el arte puede ofrecerles nuevas formas de entender y expresar", ha señalado.

Las visitas permitirán a los centros escoger entre distintas propuestas.

De este modo, el programa contempla visitas a la colección del museo, así como los recorridos 'Retrato como ejercicio de Poder' y 'La mujer de objeto a sujeto', además de una modalidad de visita con dinámica experiencial y las visitas complementadas con talleres creativos impartidos por artistas.

Méndez ha subrayado que uno de los puntos fuertes de la propuesta es precisamente su flexibilidad, "porque no todos los grupos tienen las mismas edades, intereses o necesidades y queremos que cada visita pueda convertirse en una experiencia educativa realmente útil y estimulante".

DIEZ SESIONES CON TALLERES DE ARTISTAS

La programación práctica incluye cuatro propuestas diferentes a cargo de artistas.

Así, 'Galería de retratos', con Laura López Balza, está dirigida a alumnado de Primaria y Secundaria y propone explorar el retrato a partir de piezas de la colección del MAS, trabajando la imaginación, la mirada, el color, las formas y las emociones. El resultado será una gran galería colectiva de retratos creada por los propios participantes.

Por su parte, 'Rotu, papel, tijeras', con Alexandra G. Núñez, acercará a los escolares a obras representativas de la colección del museo y a artistas modernos y contemporáneos vinculados a Santander y Cantabria. A partir de imágenes de la colección, los participantes crearán nuevas obras mediante la técnica del collage y diferentes materiales.

La oferta se completa con 'Línea y mapa', de Mina K., para Infantil y Primaria, una propuesta de creación colectiva que empleará papel, rotuladores y collage para construir un particular mapa artístico a partir de pinturas, dibujos, autores, curiosidades y las propias apreciaciones del alumnado.

Por último, 'Trazos, manchas, texturas', con Eva Gárate, trabajará el dibujo y la pintura desde una perspectiva intuitiva y acercará a los participantes a conceptos como la línea, las texturas, las tramas y la abstracción.

"El objetivo es que la visita al museo no sea únicamente contemplativa, sino que los alumnos participen, creen y se sientan parte de lo que sucede en sus salas", ha añadido la responsable municipal de Cultura, quien ha animado a los centros educativos de Santander a participar en la iniciativa.

Los centros interesados pueden realizar sus inscripciones y solicitar información a través del correo electrónico info@didacart.com o en el teléfono 653 464 102.