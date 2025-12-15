Media afirma que la carretera entre Requejada y Suances en "imparable" y que habrá "mucha concurrencia" a la licitación

Archivo - Puerto de Requejada.-ARCHIVO - PSOE DE POLANCO - Archivo

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha afirmado que el proyecto del puente y carretera entre Requejada y Suances es "imparable" y ha asegurado que "va a haber mucha concurrencia" de empresas grandes en el concurso, que se materializará en un contrato de colaboración público-privado que se licitará en "las próximas fechas", el primero de este tipo en la comunidad.

Así lo ha manifestado este lunes en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de Cantabria interpelado por el Grupo Parlamentario Vox, donde ha insistido en que las obras de esta infraestructura --con un coste de 187,8 millones de euros que incluye la redacción, ejecución y mantenimiento durante 26 años-- se van a ejecutar "antes de que acabe la legislatura", en 2027.

"Aquí ya no hay marcha atrás", ha incidido el consejero, quien ha detallado que la empresa que resulte adjudicataria tendrá que redactar el proyecto, construir la infraestructura --con un puente atirantado de 750 metros-- y mantener la carretera durante el periodo citado.

Por parte de Vox, Armando Blanco ha criticado al Gobierno 'popular' que "ha perdido absolutamente el norte" con esta obra, y ha hecho hincapié en que "va a hipotecar a Cantabria durante décadas", al "pretender que asumamos unos gastos financieros de 84 millones para pagar una obra de 87".

Ha señalado que, tras analizar el proyecto, su grupo "ha comprobado" que "se han olvidado de los informes financieros comparados de la obra", documento que ha dicho han solicitado. Sin embargo, ha afirmado que no han tenido respuesta, lo que ha tildado de "oscurantismo por parte del Gobierno del PP".

Blanco ha incidido además en que la obra ha pasado de costar 12 millones en la anterior legislatura a 87 en ésta, lo que ha comparado con "dos polígonos de La Pasiega juntos". "Esto es un pucherazo", ha aseverado para afirmar que el consejero, "por su cuenta y riesgo", va a construir "uno de los puentes más grandes de España para cruzar de Polanco a Suances (...) Con un impacto visual enorme".

"El 'faraón Media' lo que pretende construir es el doble que el viaducto de Colindres y similar al viaducto de Muskiz para ir de Suances a Polanco. Todo ello para salvar 150 metros del Saja y así garantizar el gran tráfico marítimo existente (...) como si estuviéramos hablando del gran canal de Valencia, con los grandes cruceros", ha ironizado.

Con ello, el diputado ha sostenido que esto "no es lo que los cántabros están demandando" y ha acusado al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga de elegir el mecanismo "más caro para su financiación". "Han perdido por completo el factor escala del proyecto", ha enfatizado y ha pedido que "replantee el proyecto", y que busque una financiación "más económica para el bolsillo de los cántabros".

Y es que ha recalcado que "es altamente indefendible" asumir el pago de 84 millones de euros en intereses cuando "se ha dicho desde esta misma tribuna que no podemos garantizar dos enfermeras en el turno de noche en el Hospital de Laredo; que no tenemos 200.000 euros para impulsar las becas de Bachillerato; 150.000 euros para mantener abierto el Colegio de El Pedregal en Castro Urdiales, o dos millones para construir el helipuerto necesario en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla", ha subrayado Blanco.

En respuesta a estas acusaciones, Media ha calificado como "curioso" que el Grupo Parlamentario Vox "se oponga" a esta infraestructura, aunque ha ironizado que no le sorprende "de acuerdo a la deriva" que lleva la formación en los últimos meses. "Todo lo que es bueno para Cantabria es malo para Vox, que ha decidido alinearse con las peores tesis del socialismo y el regionalismo. Curioso", ha apostillado.

Ha defendido que los millones actuales no son los mismos que habrá en el año 2030 y que el Gobierno está cumpliendo "íntegramente" la legislación nacional, "que nos obliga a cumplir con unos intereses máximos".