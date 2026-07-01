Media: Afrontar el cambio climático con estrategias y medidas eficaces es uno de los grandes retos de la administración

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, durante su intervención en el CIACC 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles en la Universidad Europea del Atlántico el Congreso Internacional de Acción Climática (CIACC) 2026, un encuentro que reúne durante dos jornadas a más de treinta expertos nacionales e internacionales para analizar los principales retos que plantea el cambio climático y compartir experiencias sobre las políticas y herramientas necesarias para hacerles frente.

"Afrontar el cambio climático con estrategias que funcionen y con medidas eficaces es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos las administraciones", ha señalado el consejero, quien ha defendido que para lograr ese objetivo "necesitamos la aportación de los expertos, porque su conocimiento va a ser fundamental para acertar tanto en el diagnóstico como en las soluciones que necesitamos en el futuro".

El también titular de Fomento ha advertido de que el cambio climático "ya no es una previsión científica lejana" sino "una realidad observable", con efectos visibles en el aumento de las temperaturas, la alteración del régimen de precipitaciones, la mayor frecuencia de fenómenos extremos o la creciente presión sobre el litoral, los montes y los recursos hídricos.

En este sentido, ha recordado que Cantabria, por su configuración geográfica, su extensa costa, su riqueza ambiental y su modelo productivo, "es especialmente sensible a estos cambios" y, precisamente por ello, "no podemos permitirnos la inacción".

Además, ha puesto en valor las actuaciones que está desarrollando su Consejería para avanzar en esa "obligada y necesaria transición verde".

En este sentido, ha destacado las nuevas regulaciones que se están impulsando en materia de energía, generación y tratamiento de residuos, cambio climático y economía circular, así como la planificación que permitirá abordar estos desafíos "a escala global en Cantabria".

Como ejemplo, se ha referido a la reciente aprobación de la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular, dotada con más de 387 millones de euros, que generará un impacto en la economía de la región de 11.700 nuevos puestos de trabajo, o un 40% de aumento en la producción de los sectores económicos cántabros vinculados a esta estrategia.

Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo continúa trabajando en la futura Estrategia Cántabra de Cambio Climático, que se aprobará próximamente y que permitirá analizar los efectos del calentamiento global sobre los sistemas ambientales y socioeconómicos de la región, dotando a Cantabria de herramientas para adaptarse a los cambios y reducir al máximo su impacto.

Durante su intervención también se ha aludido a la reciente aprobación de la Ley de Control Ambiental, una norma con la que el Gobierno pretende reforzar la simplificación administrativa sin renunciar a la protección del medio ambiente y de los espacios naturales.

Finalmente, ha insistido en que "el cambio climático es una realidad y debemos afrontarlo de forma coordinada entre todas las áreas de gobierno" y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el desarrollo de políticas "comprometidas con la industria, la sostenibilidad, la eficiencia y el medio ambiente".

Media ha estado acompañado en la inauguración de la directora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles; el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria, Alberto Quijano y el rector de Uneatlántico, Rubén Calderón, entre otros.

CIACC 2026

El Congreso Internacional de Acción Climática 2026 está organizado por Funiber, la Fundación Universitaria Iberoamericana y la Fundación Empresa y Clima.

A lo largo de dos jornadas reunirá en Santander a especialistas procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Japón, México, Reino Unido y Suecia, que abordarán cuestiones como los riesgos financieros y físicos del cambio climático, los mercados de carbono, la descarbonización, la seguridad energética, la inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad y los cambios regulatorios vinculados a la transición climática.

Media ha destacado la consolidación de este encuentro como "uno de los foros de debate sobre el cambio climático más importantes que se celebran en España", por lo que ha reiterado el apoyo de su departamento a esta iniciativa, "de gran utilidad", para avanzar en el conocimiento y el intercambio de experiencias.