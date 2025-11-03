Media asegura que está negociando "de continuo" con todas las compañías aéreas para mantener las rutas del Seve

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha asegurado que el Gobierno de Cantabria está negociando y trabajando "muy de continuo" con todas las compañías aéreas para que, en el supuesto de que alguna de ellas deje de operar rutas del aeropuerto Seve Ballesteros, la recupere o sea cubierta por otra.

Así lo ha afirmado este lunes a preguntas de los medios de comunicación ante la posibilidad de que Wizz Air se ocupe de las rutas que deje Ryanair a consecuencia del conflicto que mantiene con AENA por las tasas aeroportuarias.

Al respecto, Media ha dado a conocer que recientemente ha enviado una carta a la directora general de AENA, Elena Mayoral, ya que "no es de recibo" que lo que está haciendo esta "pelea" sea "hundir" a los aeropuertos regionales de toda España.

"Esto no es una cuestión del Gobierno de Cantabria, esto es una pelea, que yo la he calificado a veces de estúpida, entre un ministro y una empresa", ha aseverado en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente y Ryanair.

En este sentido, el consejero ha opinado que Puente "debiera estar a defender mucho más los intereses de los españoles, y mucho más de aquellos españoles que vivimos en comunidades autónomas pequeñas, como es la nuestra, que tenemos que competir con aeropuertos mucho más grandes como es el aeropuerto de Bilbao", y ha enfatizado que "esto lo podían arreglar muy fácilmente; yo lo he hablado con ellos muchas veces".

De este forma, ha insistido en proponer que se destine a los aeródromos pequeños "una parte muy pequeñita" de los 1.900 millones de euros que ganó AENA en 2024 y "todo este problema estaría resuelto", ha asegurado.

Por último, el titular de Fomento ha dicho que las tasas que ahora mismo aplica la empresa pública "no son competitivas" para aeropuertos como el Seve Ballesteros y por eso las compañías "se están yendo" a aeródromos más grandes. "Sentémonos a hablar, sentémonos a negociar y no nos encaprichemos en cuestiones que solo perjudican a los ciudadanos", ha reiterado.

"El ministro Puente esto lo podría resolver en dos minutos. A ver si encuentra esos dos minutos entre el meeting y el meeting para poder conseguir llegar a una solución", ha concluido.

Media ha hecho estas declaraciones cuestionado por la prensa en la inauguración de obras acompetidas por su departamento en Hoznayo.