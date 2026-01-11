Media confirma que las obras del teleférico de Vega de Pas "comenzará esta legislatura"

Media confirma que las obras del teleférico de Vega de Paga comenzará "esta legislatura" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha visitado este viernes las obras de la vía verde que unirá la estación de Yera con el túnel de la Engaña, que cuentan con una inversión de 3,7 millones de euros, y que culminarán con la construcción del teleférico de Vega de Pas, que "comenzará esta legislatura", según ha confirmado.

Durante su visita a esta primera fase de actuación, que se inició el 13 de noviembre y estará lista en verano, Media ha asegurado que el teleférico colocará a Vega de Pas "en una posición de liderazgo turístico" y apostado por "impulsar" la actividad económica en las zonas rurales.

Además, ha reiterado que se están realizando una serie de actuaciones "muy importantes y que se habían comprometido hace muchos años", ha informado el Ejecutivo regional.

Para el titular de Fomento, "resulta curioso haber visto en estos últimos días a algún político de la oposición subir aquí, a la Vega de Pas, y decir que no había obras; no sé si había acertado sobre el sitio donde esta actuación ya ha arrancado, y va a muy buen ritmo, por lo que espero que en junio del año que viene, podamos poner a disposición de los cántabros y los turistas que vengan a la comarca pasiega una actuación tan importante como esta que otros prometieron".

Por su parte, el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, ha afirmado que esta obra "demandada por el Ayuntamiento desde el año 2011" se convertirá en un "referente turístico" de la comarca y de Cantabria.

"A los pasiegos nos da la oportunidad de enseñar lo que es nuestro pueblo, nuestro paisaje, nuestra cultura, que es muy importante para nosotros, además de revitalizar la zona con empleo, que para nosotros es básico, y el Gobierno de Buruaga lo que hace es actuar para que la despoblación no siga, realizando estos proyectos que generan empleo y riqueza" ha concluido García.

PROYECTO

El objetivo del proyecto es recuperar un área "históricamente abandonada" y convertirla en un motor de desarrollo para los Valles Pasiegos, en una iniciativa que contempla actuaciones en movilidad sostenible, recuperación de patrimonio ferroviario, nuevas infraestructuras turísticas y servicios destinados a senderistas, cicloturistas y visitantes, así como ensalzar los valores ambientales del entorno.

La rehabilitación recuperará como vía verde la antigua plataforma del ferrocarril Santander-Mediterráneo, al ampliar su alcance para que sirva como acceso rodado hasta la estación inferior del futuro teleférico Mirador del Pas.

La actuación modificará la intersección del acceso a la estación de Yera, de modo que generará un tercer carril para la entrada y salida de la misma. Además, mejorará el acceso a la playa de vías, donde partirá el carril bici, que finalizará en el túnel de la Engaña.

En paralelo, se mejorará la plataforma del antiguo ferrocarril de modo que permita el acceso hasta la estación inferior del futuro teleférico.

Además, se están realizando tres obras complementarias, como la construcción de un aparcamiento, que está incluido en el proyecto anterior, la rehabilitación de la estación para convertirla en un albergue turístico de 60 plazas, que está ejecutando la Consejería de Turismo por 1,8 millones de euros, y por último, la reforma del antiguo almacén en la vía muerta como centro de información turística, de interpretación del espacio y como área de alquiler de bicicletas de montaña.