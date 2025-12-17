Media cree que Puente ha creado una "pantomima" y "no tiene ningún interés" en hacer el tren Santander-Bilbao

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en rueda de prensa.- Archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, cree que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el PSOE no tienen "ningún interés" en hacer el tren Santander-Bilbao y han creado una "pantomima" para "llegar a las elecciones pareciendo que han hecho algo".

Así lo ha valorado Media este miércoles a preguntas de la prensa, después de que el Ministerio haya licitado redactar un nuevo estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander, con el objetivo de analizar nuevas soluciones y trazado.

"Yo creo que el señor Puente ha pensado que puede reírse de los cántabros", ha valorado el consejero, para quien el ministro ha creado una "pantomima", en la que hacen "su propio proyecto", lo someten a información pública y ahora dicen que "ninguna" de las dos alternativas que ellos mismos presentaron se puede ejecutar.

Para Media, el anterior estudio "estaba hecho para que no saliera". "¿A quién se le ocurre hacer un estudio donde lo que te dicen las conclusiones es que lo que te propone el estudio que no se puede hacer?", ha dicho.

Con todo esto, el consejero ha apuntado desde el Ministerio han creado "un lío monumental" y han puesto "en pie de guerra a media Cantabria".

En este punto, ha aseverado que hay gente a la que "ha habido que suspenderle una licencia, afectada por ese estudio informativo", y va a "perder" una subvención "por estas gracietas del ministro Puente y del señor Sánchez". "Hoy nos cuentan que van a sacar otro estudio. ¿De quién se quieren reír?", ha reiterado.

El titular de Fomento ha subrayado que el tren Santander-Bilbao mixto de mercancías y de ciudadanos es "imprescindible" para el futuro de la región y ha avanzado que desde el Ejecutivo autonómico van a "pelear por él, lo quiera el Partido Socialista o no".

"Si para tener el tren a Bilbao necesitamos que Pedro Sánchez y el ministro de Transportes se vayan del Ministerio, haremos todo lo posible para que así sea", ha aseverado, porque, a su juicio, "todo lo que viene del Partido Socialista en este tema es un cuento".

Así, ha pedido al secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, que "por una vez en la vida" defienda los intereses de los cántabros y ha reivindicado que "no podemos ser la única comunidad del norte que su puerto no tiene salida de mercancías hacia el Mediterráneo y hacia Europa".

"No estamos dispuestos a que nos sigan engañando", ha reiterado Media, que ha señalado que "nos engañaron con los trenes que no cabían por los túneles", los cuáles "tenían que estar ya en Cantabria y no lo van a estar" y ni si quiera les dicen "cuándo".

En este punto, ha añadido que sigue "esperando" una respuesta a su solicitud para visitar la fábrica y "el presidente de Renfe no devuelve las llamadas".

Media ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar las novedades del Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander.