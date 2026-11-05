Media dice que el PSIR OLUCAS Surf Center "no se va a paralizar" y seguirá su tramitación

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha asegurado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) OLUCAS Surf Center en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) "no se va a paralizar", va a seguir su tramitación y saldrá adelante "si no tiene ningún reparo técnico".

Así lo ha trasladado Media este jueves a preguntas de la prensa, en las ya ha señalado que el Consejo de Gobierno ya ha aprobado el interés regional de esta iniciativa y, una vez se presente el proyecto técnico, se someterá a trámites ambientales y urbanísticos, así como a las autorizaciones sectoriales de distintas administraciones.

De esta forma, "si no tiene ningún reparo técnico", el PSIR OLUCAS saldrá adelante o, si sucede lo contrario, "se parará en su momento", pero no ahora porque alguien en campaña política "se dedique a torpedear un proyecto que es bueno para Cantabria, que supone una inversión 100% privada de 40 millones de euros y que va a suponer, tanto en la construcción como en la explotación, casi cien puestos de trabajo directos", ha destacado.

El consejero ha defendido que "Cantabria no está para dejar pasar esas cuestiones y que dentro de cuatro días lo veamos construido en Asturias o en el País Vasco". "Ya ha llegado un Gobierno que ha decidido que alguna vez tenemos que ser los primeros en algo", ha reivindicado.

Cuestionado sobre si tiene previsto reunirse con los vecinos, Media ha indicado que cuando le pidan una cita decidirán "si sí o si no". No obstante, ha apuntado que estos tendrán "su cauce de participación" porque se va a someter varias veces a información pública.

"No van a tener ningún problema para decir qué opinan", ha aseverado el titular de Fomento, que ha reprochado al Ayuntamiento haber cambiado de postura al respecto. "Las prisas políticas que tienen algunos con sus expectativas electorales lleva a estas cuestiones", ha apostillado.

Asimismo, Media ha subrayado que el proyecto del OLUCAS Surf Center se ubica en Ribamontán al Monte porque así lo "decidió" el equipo de Gobierno del PRC.

En cuanto a la manifestación celebrada el pasado sábado contra el PSIR OLUCAS, en la que también hubo "banderas palestinas" y "carteles contra el PSIR de las Excavadas", el consejero ha cuestionado a los socialistas y regionalistas si desean, como "se estaba pidiendo" en la protesta, "que el PSIR de las Excavadas se pare y que no haya su industrial en Torrelavega".

Media ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar las cuentas de su departamento para 2027.