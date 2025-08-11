Media reitera a Casares que "no mire para otro lado" con el botellón en El Puntal: "Se arregla en un momento con medios"

SANTOÑA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha vuelto a pedir que el Ministerio "asuma sus responsabilidades" para evitar que se repitan los macrobotellones en la playa de El Puntal y que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), "utilice sus medios", porque "lo que no sirve es que mire para otro".

Para Media, "esto se arregla en un momento si se ponen los medios adecuados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen su trabajo". Con ello "no va a volver a haber macrobotellones en El Puntal", ha opinado, al tiempo que ha subrayado que estas convocatorias se organizan por redes sociales y tanto el Ministerio como la Delegación del Gobierno "tienen que saber que se van a producir", "lo mismo que lo sabe cualquier chaval que viene de Madrid expresamente a ese macrobotellón".

Y ha reiterado que aglomeraciones como la que se produjo hace unas semanas en esta playa de Somo (Ribamontán al Mar) por la celebración del macrobotellón no son una cuestión de "que se masifique o no el turismo", sino convocatorias que se hacen "puntualmente" y que requieren la presencia de la Guardia Civil para "disolverlo".

"Había barcos particulares que ejercían de transportistas para llevar gente allí. No puede ser, eso hay que cortarlo radicalmente", ha recalcado, insistiendo en que la Guardia Civil "puede actuar en esas playas perfectamente".

Media se ha expresado así a preguntas de los medios en su visita a unas obras de recuperación ambiental en Santoña, donde ha insistido en que "es el Ministerio el que tiene que tomar cartas en el asunto", pese a que el delegado del Gobierno manifiesta que el Ejecutivo regional también tiene sus competencias al tratarse de un espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000.

El consejero ha señalado que "no podemos volver los ojos a una realidad y tenemos que ayudar a los ayuntamientos", pues el de Ribamontán al Mar, con sus "tres o cinco policías locales, no puede hacer frente a eso. Es imposible, por lo tanto lo que no sirve es que el delegado del gobierno mire para otro lado", ha sentenciado.