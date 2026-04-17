Media revela que Delegación rechaza el PROT porque pide más zonas donde desarrollar eólicos

Aerogeneradores del parque eólico El Escudo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media (PP), ha manifestado que la Delegación del Gobierno se ha "descolgado" de su apoyo al Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) porque pide ampliar las zonas donde se pueden desarrollar parques eólicos en Cantabria.

Según ha explicado, la Delegación había votado en dos ocasiones a favor del PROT -tanto en la ponencia técnica del 30 de marzo como en el pleno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del 1 de abril en el que se aprobó inicialmente-, pero este martes cambió su posicionamiento y se opuso al documento en la reunión del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) pidiendo "que haya muchas más zonas a lo largo y ancho" de la comunidad donde poder impulsar eólicos.

Un rechazo que, para el consejero del área, el representante de la Delegación en el Consejo defendió con argumentos "absolutamente peregrinos", y que fue "una sorpresa para todos" al oponerse a un PROT que prohíbe construir parques eólicos en toda Cantabria salvo en Campoo y en "una pequeña zona" en al área oriental en torno al municipio de Soba, donde ya existe el de Cañoneras.

Así, ha alertado de que el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y el PSOE "quieren que ampliemos las zonas donde se permiten construir parques eólicos por todo Cantabria: en las zonas costeras, en las marismas de Santoña, en la zona Pasiega, en la Bahía de Santander, en la zona de San Vicente de la Barquera...", ha ejemplificado.

Algo que ha tildado de "curioso" cuando procede del "mismo que va por ahí, por los pueblos, oponiéndose a todos los parques eólicos", al igual que su partido vota en contra de todos estos proyectos en el Parlamento. Por ello, cree que "Casares está demostrando que no es una persona de fiar". "Si algo le viene bien a Cantabria, al señor Casares le va muy mal".

"Que se deje ya de ir engañando a la gente, de ir por los pueblos diciendo que no lo quiere, pero a la hora de la verdad intentar meter en una ley el PROT un desarrollo eólico por todo Cantabria", ha remachado.

Media ha instado a la Delegación a que, durante este periodo de información pública, refleje "por escrito" lo que "ha dicho de palabra", si bien ha advertido que el Gobierno regional del PP "no va a permitir el desarrollo eólico de cualquier manera, por mucho que al señor Casares le interese".

"Nosotros hemos venido a cambiar las cosas y vamos a seguir manteniendo nuestra idea de que Cantabria sea una zona donde los parques eólicos estén prohibidos", salvo en esas dos áreas excluidas, ha recalcado.

La reunión en la que esta administración se habría opuesto al PROT se celebró el martes para presentar el documento al COTU, en el que están representadas administraciones, colegios profesionales, sindicatos o asociaciones ambientales, ya que es un trámite obligado de acuerdo a la Ley del Suelo, tal y como ha explicado Media en declaraciones a los medios tras acudir en Cartes al inicio de las negociaciones del convenio colectivo de la empresa pública MARE.

Tras revelar ese voto en contra, el consejero ha subrayado que han tenido que ser "exclusivamente" los informes negativos del Gobierno de Cantabria los que han parado los proyectos cuya tramitación dependía de la Administración General del Estado -Corus, Piruquito, Benavieja, Briesa o Ventura- "y que ahora estamos viendo que el señor Casares quería".

"El señor Casares vuelve a demostrar que en el ideario de ese socialista lo primero es él, lo segundo es él y nunca está por delante Cantabria", ha concluido.