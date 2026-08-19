Media: "Soberón oculta que quien tiene bloqueadas las viviendas de Ballestas (Guarnizo) es el Gobierno de Sánchez"

Archivo - Foto de archivo del consejero de Fomento, Roberto Media (izquierda), y el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (derecha) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha asegurado que quien tiene "bloqueadas" las cerca de 80 viviendas vacías de la calle Ballestas de Guarnizo (Astillero) propiedad de la SAREB es el Ejecutivo central pese a que el alcalde del municipio, Javier Fernández Soberón, lo "oculta".

Y es que, según ha asegurado el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), el Ejecutivo regional en 2025 mostró formalmente su interés y trasladó su disposición a comprar estos inmuebles para acometer su rehabilitación y ponerlos a disposición de jóvenes y familias pero la respuesta recibida fue que dichas viviendas estaban integradas dentro de la estrategia de gestión diseñada por el Ministerio de Vivienda.

Media ha realizado estas afirmaciones después de que el alcalde de Astillero haya criticado este miércoles en un comunicado el "silencio" del Gobierno regional y de su presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sobre estas viviendas --ubicadas en dos bloques de esta calle-- y le ha reclamado que impulse las gestiones necesarias con la SAREB para ponerlas de nuevo en uso.

"Lo primero que debería hacer el señor Soberón, antes de repartir culpas, es explicar a los vecinos quién tiene realmente la capacidad de decidir sobre el futuro de estas viviendas. Porque ni son propiedad del Gobierno de Cantabria ni dependen de las decisiones de la presidenta Buruaga. Quien tiene la llave de estas viviendas es el Estado, a través de los organismos dependientes del Ministerio de Vivienda", ha afirmado Media.

A la vista de ello, el consejero ha censurado que el alcalde, "una vez más, intente generar una polémica artificial ocultando la realidad de este asunto a los vecinos".

"Nosotros nos ofrecimos a actuar; a asumir el trabajo, la inversión y la gestión necesarias para recuperar estas viviendas. Sin embargo, la respuesta fue el bloqueo. A día de hoy, las viviendas siguen cerradas, sin rehabilitar y sin ninguna fecha conocida para su puesta a disposición de los ciudadanos a pesar de que el Ministerio nos dijera que las sacarían al mercado de forma inmediata", ha aseverado.

Por todo ello, para el consejero resulta "difícil de entender" que Soberón dirija sus críticas al Gobierno de Cantabria en lugar de reclamar explicaciones a quienes llevan años gestionando estos activos.

"Si el alcalde está tan preocupado por estas 80 viviendas, debería preguntar al Ministerio de Vivienda por qué siguen vacías y por qué no ha sido capaz de ponerlas en servicio. Lo que no puede hacer es intentar responsabilizar a quien quiso actuar y no recibió autorización para hacerlo", ha apostillado.

Media ha pedido al alcalde de Astillero que "abandone la política del titular fácil y la confrontación permanente" y "centre sus esfuerzos en reclamar soluciones a quien realmente tiene las competencias para adoptarlas".

"Si el señor Soberón quiere defender los intereses de los vecinos de Astillero, debe dirigirse al Ministerio de Vivienda y exigir que desbloquee estas viviendas. El Gobierno de Cantabria ya manifestó su voluntad de actuar. Quienes dijeron no fueron otros. Dos años después, las viviendas siguen cerradas y los vecinos siguen esperando. Esa es la única realidad que no puede ocultarse con una nota de prensa", ha comentado.

El consejero ha señalado que si lo que quiere Soberón es "obtener rédito para su nuevo partido político, debería dirigirse a los verdaderos responsables: el delegado del Gobierno y PSOE".

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria sigue esperando a que el alcalde de Astillero ceda suelo, como ya han hecho otros muchos alcaldes, para la construcción de viviendas protegidas.

CRÍTICAS AL MINISTERIO POR LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA SAREB.

Además de responder a Soberón, el consejero ha ido más allá y ha denunciado la política que el Gobierno central está desarrollando con los activos inmobiliarios procedentes de la SAREB.

"Mientras el Gobierno de España llena titulares hablando de vivienda, la realidad es muy distinta. El Gobierno de Cantabria ha tenido que acudir a procesos de venta de activos de la SAREB en igualdad de condiciones que cualquier promotor privado para intentar recuperar viviendas destinadas a políticas públicas", ha criticado.

En este sentido, ha aludido a los casos de promociones adquiridas por el Ejecutivo autonómico en Los Corrales de Buelna y la operación de una promoción de 98 viviendas en Mompía (Santa Cruz de Bezana) que finalmente fue adjudicada a un promotor privado por presentar una oferta económica superior.

"Es una contradicción difícilmente explicable. Hablan de emergencia habitacional mientras mantienen viviendas cerradas durante años y venden otras al mejor postor. Los cántabros tienen derecho a preguntarse si la prioridad es facilitar el acceso a la vivienda o maximizar el rendimiento económico de unos activos que, no lo olvidemos, fueron rescatados con dinero de todos los españoles", ha dicho.

Para el consejero, dejar viviendas vacías cuando miles de familias necesitan una solución habitacional "es una forma de especular con la vivienda".

Considera igualmente "incomprensible que se impida a las comunidades autónomas poner esos inmuebles al servicio de los ciudadanos mientras se mantiene una estrategia de subastas y venta de activos".

El Gobierno de Cantabria sigue apostando por una política de vivienda eficaz y mantendrá su disposición a colaborar para poner más viviendas al servicio de los ciudadanos. "Para especular con las viviendas, que no cuenten con este Ejecutivo", ha concluido.