Los médicos calculan unas 700 cirugías suspendidas en Cantabria esta semana y Salud prepara un plan de recuperación

El Sindicato Médico de Cantabria estima en un mínimo de 700 las intervenciones quirúrgicas suspendidas en lo que va de semana en la región por la huelga de sanitarios convocada en contra el Estatuto Marco, ante la que la Consejería de Salud ha avanzado que tendrá que diseñar un plan de recuperación de la actividad perdida.

Según el sindicato, este jueves, cuarta jornada del paro semanal -que se repetirá en los próximos meses hasta junio-, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander las consultas están "muy vacías".

Además, el consejero de Salud, César Pascual, ha detallado que vuelve a haber 23 quirófanos cerrados en Valdecilla --en la jornada de ayer fueron 22--, y la actividad tanto quirúrgica como de consultas se ha reducido en todos los hospitales, aunque "afortunadamente" se mantiene en Urgencias y hospitalización.

El seguimiento de la huelga continúa en términos similares a los días anteriores, oscilando entre el 19% y el 22%. Al respecto, Pascual ha explicado que, aunque las cifras "puedan parecer pequeñas", está "impactando mucho en la actividad asistencial".

"Cuando se tocan servicios clave, el impacto en la asistencia es muy alto y muy grave", ha advertido a preguntas de los medios, al tiempo que se ha referido al impacto de este paro en las listas de espera, que ha provocado que el objetivo ya no sea disminuirlas, sino "contenerlas".

Tras dos años en los que "hemos bajado" las listas, ahora el objetivo es simplemente "que no aumenten", ya que "no podemos hacer otra cosa", porque "esta huelga, insisto, impacta mucho", ha recalcado el titular de Salud.

Al hilo, ha lamentado que en los últimos meses se había incrementado "un 120%" la actividad extraordinaria en Cantabria, y "ahora es muy difícil seguir aumentando esas cifras". "Las posibilidades de seguir creciendo se reducen, por imposibilidad física o por imposibilidad de disponer de profesionales", ha apostillado.

No obstante, ha avanzado que se ha pedido a todas las gerencias del Servicio Cántabro de Salud que hagan un plan de recuperación de la actividad perdida, y también ha descartado la derivación de pacientes a la sanidad privada porque "tenemos una capacidad de derivación limitada con el presupuesto".

En este contexto, Pascual ha reiterado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "tiene que tomar la decisión de sentarse" a negociar con los médicos, "porque el daño que se está haciendo a la sanidad española es muy grande y es la responsable". "Es ella la que tiene que tomar la iniciativa de llamarles y sentarse y parar esto, porque no podemos aguantar seis meses de huelga".

Finalmente, el consejero ha agradecido la labor que están haciendo los profesionales para "dar más altas" y así tener la capacidad de hacer más ingresos si en algún momento lo requieren las Urgencias.

"Eso está funcionando muy bien. Hemos tenido días de tener más altas que ingresos, por lo que ahí hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los profesionales, pero obviamente si consultas, pruebas diagnósticas y quirofano frenan, pues la actividad se resiente", ha sentenciado.