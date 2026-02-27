Las medidas frente la dermatosis nodular durarán dos meses y amplían la cuarentena a 28 días

Archivo - Vacas en un prado. - GENERALITAT - Archivo

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas medidas del Gobierno regional ante la dermatosis nodular contagiosa estarán en vigor dos meses, desde este 1 de marzo y hasta el próximo 30 de abril.

La resolución con las cautelares publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) incluye como novedad la ampliación del periodo de cuarentena obligatoria para animales que procedan de fuera de la comunidad autónoma, que pasa de 21 a 28 días naturales.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación acordó la semana pasada con el sector primario prorrogar dos meses más las medidas adoptadas en la región contra esta enfermedad viral emergente para proteger a la cabaña bovina, debido a su elevada capacidad de propagación y graves efectos sobre las reses.

La resolución, que entrará en vigor este domingo, establece restricciones en la concentración de animales, así como medidas preventivas específicas para evitar la introducción de la enfermedad en Cantabria.

Así, durante marzo y abril se mantiene la suspensión de la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino en toda la región.

Esta prohibición no afecta a eventos con otras especies animales, excepto las aves, en base a disposiciones anteriores sobre su control.

Además, todos los ejemplares sensibles a la dermatosis nodular contagiosa que procedan de explotaciones de fuera de Cantabria deberán someterse a una cuarentena obligatoria de 28 días naturales desde su llegada a las de la región, independientemente de su origen o destino.

Durante este periodo, que antes era de 21 días, los animales no podrán ser trasladados a otras explotaciones, excepto en algunos casos específicos como los mataderos o centros de concentración autorizados para ejemplares menores de un año.

Y en caso de que sean destinados a explotaciones de producción o reproducción, deberán cumplir la cuarentena completa, según el texto publicado en el BOC.

En el mismo también se establece que todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada y salida de animales deberán someterse a procesos de desinsectación obligatoria, aunque vayan vacíos.

Y si no se puede realizar la desinsectación en el lugar de origen, deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas tras la llegada a Cantabria. Los servicios veterinarios oficiales controlarán que se cumplan estas medidas de limpieza, desinfección y desinsectación.

POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

Todas estas medidas permanecerán vigentes hasta el 30 de abril de 2026, con posibilidad de prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá acarrear sanciones según lo establecido en la legislación sobre sanidad animal.

El Gobierno de Cantabria solicita a los ganaderos y operadores comerciales que cumplan estrictamente las medidas adoptadas para garantizar la protección de la ganadería regional y evitar la propagación de esta enfermedad en la comunidad.

Cantabria ha reforzado las restricciones sanitarias ante el aumento de casos en países vecinos y la detección de focos en España.